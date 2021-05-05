Сотрясение мозга, пьянство и потеря близких: как сложились судьбы актеров «Убойной силы»

20 лет назад на экраны вышел сериал о жизни оперативных сотрудников милиции «Убойная сила», который сразу завоевал любовь миллионов зрителей. Поклонники с нетерпением ждали каждой новой серии и с любопытством следили за жизнью его героев. Однако. После того, как в 2006 году проект закрылся, многие актеры кинокартины утратили свою популярность.

Константин Хабенский

Российский актер, режиссер и сценарист Константин Хабенский стал главной звездой детектива. Его герой — Игорь Плахов, честный и принципиальный милиционер — стал любимцем женской аудитории. После завершения сериала актера ждал оглушительный успех: его приглашали в различные телевизионные проекты и давали серьезные роли.

ФОТО: Ryumin Alexander/COVI

В 2007 году у Хабенского родился сын Иван, а уже в 2008 году он потерял любимую жену Анастасию Смирнову. У журналистки был диагностирован рак мозга. Пережив трагедию, актер создал благотворительный фонд для помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Сейчас звезда женат на коллеге Ольге Литвиновой. Пара вместе воспитывает двух дочерей, а также продолжает свою деятельность в сфере кинематографа.

Андрей Федорцов

Известный актер Андрей Федорцов, прославившийся ролью Васи Рогов в «Убойной силе», пропал с экранов. Он всегда очень много снимался: в год выходило минимум по пять-шесть проектов с участием артиста, однако с недавних пор в карьере звезды наблюдается затишье. С 2016 года о его творчестве ничего не известно. Кто-то из поклонников приписывает артисту проблемы с алкоголем, однако большая часть надеется, что звезда решил сменить сферу профессиональной деятельности.

Евгений Леонов-Гладышев

Актер Евгений Леонов-Гладышев, исполнивший роль начальника Анатолия Шишкина, обрел необычайную популярность после участия в сериале. Его стали приглашать в различные фильмы и проекты, однако чаще всего Шишкин не выходил из полюбившегося амлуа и снова играл полицейских. В 2018 году Евгений попал в больницу с черепно-мозговой травмой, состояние удалось стабилизировать. Сейчас актер работает над восстановлением речи. По словам врачей, есть вероятность возвращения в профессию.

ФОТО: Соцсети

Сергей Кошонин

Актер Сергей Кошонин, сыгравший Максима Виригина, снимался в нескольких культовых проектах, включая «Интердевочку» и «Агента национальной безопасности», однако грандиозный успех к нему пришел только после «Убойной силы». Сериал принес популярность актеру. В настоящий момент он также востребован в актерской среде, однако преимущественно исполняет роли второго плана.

Евгений Ганелин