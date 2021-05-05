Ср, 5.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Певицу Валерию уличили в использовании фальшивой шевелюры

Валерия ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

53-летняя эстрадная певица Валерия уже много лет демонстрирует фанатам одну и ту же прическу. Неменяющийся образ артистки натолкнул некоторых особенно наблюдательных россиян на вполне логичную мысль о накладке из волос, пишет eg.ru.

Поводом для ожесточенной дискуссии, поднявшейся вокруг идеальной прически певицы, стала публикация ее супруга Иосифа Пригожина. Продюсер разместил в свое Instagram снимок с семейного торжества. Поводом для праздника стали крестины внучки Валерии по имени Селин, которую артистке подарили ее младший наследник Арсений Шульгин и его супруга Лиана. Естественно, что все члены звездной ячейки общества увековечили важное событие при помощи совместного фото. «Обед по случаю крещения нашей внучки Селин», - написал Пригожин.

Помимо поздравлений в адрес бабушки и дедушки в комментариях стали обсуждать внешность самой артистки. Стоит отметить, что уже на протяжении долгого времени Валерия носит одну и ту же прическу, которая совершенно не меняется… Некоторым подписчикам такая статичность образа исполнительницы хита «Часики» показалась, мягко говоря, подозрительной, поэтому они пришли к простому и логичному выводу – артистка из года в год носит фальшивую шевелюру.

«Накладка, видно же»; «Мне вот любопытно знать: у Валерии прическа к голове приклеена? Ну потому что невозможно нормальной женщине с одним и тем же причесанном жить»; «С недавних пор у нее парик, неужели не видишь?» - резюмировали комментаторы.

«МНапомним, что на днях внучке Валерии исполнилось 4 месяца. Вопреки традиции, молодые родители решили не дожидаться пока Селин исполнится годик, а устроить крестины практически сразу после возвращения из отпуска. 
НАВЕРХ
Back