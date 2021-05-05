Певицу Валерию уличили в использовании фальшивой шевелюры

Поводом для ожесточенной дискуссии, поднявшейся вокруг идеальной прически певицы, стала публикация ее супруга Иосифа Пригожина. Продюсер разместил в свое Instagram снимок с семейного торжества. Поводом для праздника стали крестины внучки Валери и по имени Селин, которую артистке подарили ее младший наследник Арсений Шульгин и его супруга Лиана. Естественно, что все члены звездной ячейки общества увековечили важное событие при помощи совместного фото. «Обед по случаю крещения нашей внучки Селин», - написал Пригожин.

Помимо поздравлений в адрес бабушки и дедушки в комментариях стали обсуждать внешность самой артистки. Стоит отметить, что уже на протяжении долгого времени Валерия носит одну и ту же прическу, которая совершенно не меняется… Некоторым подписчикам такая статичность образа исполнительницы хита «Часики» показалась, мягко говоря, подозрительной, поэтому они пришли к простому и логичному выводу – артистка из года в год носит фальшивую шевелюру.