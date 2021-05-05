Первый солист «На-На» Валерий Юрин: «Все деньги с выступлений Алибасову отдавали, нам оставались копейки на еду»

За шесть лет совместной работы чего только не было! Во время каждых гастролей случались жуткие бандитские разборки, хотя у нас охрана 12 человек была - здоровые лбы. Помню, дали мы концертов десять в Салавате, а после последнего подвалили братки - типа они рэкет и бабки им все отдать надо. Как назло, все наши бодигарды куда-то испарились. Спасло то, что я вырос в Волгограде, там вокруг были и бандиты, и зэки. И вот нагло говорю я браткам: «Зовите самого главного бойца!» Пришел мордоворот страшный, и кулачища в две мои башки. Кидаю тему: «Давай драться. Кто положит - того и деньги!» Пожали руки, и началась битва. Неизвестно, откуда из меня тогда силища поперла. Я этого братка отметелил сильно, в унитаз головой опустил, и все свои зубы он на кафель выплюнул… Мне его подарили, сказали: «Деньги твои, и козла этого забирай, можешь убить его». Не подумайте, что я бахвалюсь. Но ведь, правда, кто бы за наших голосистых пацанов заступился, если не я - Бари ведь в Москве отдыхал, ему только деньги привозили, он по гастролям с нами не ездил. Все бабки Алибасову отдавали, он говорил: это на костюмы, телеэфиры, студии. Нам оставались копейки - исключительно, чтобы покушать.