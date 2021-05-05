Известный артист раскрыл шокирующую историю о Елене Прокловой

После выхода скандального интервью Елены Прокловой, которое было показано в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», имя актрисы попало в заголовки новостей практически всех СМИ. Теперь коллеги артистки и обычные люди усердно пытаются разгадать непростую загадку — кем были те самые извращенцы, от которых много лет назад пострадала хрупкая детская психика звезды фильма-сказки «Снежная королева»?

Если верить Прокловой, то впервые с грязными сексуальными домогательствами она столкнулась в 12 лет, когда ее облапал помощник режиссера, чьего имени она так и не назвала. Далее досталось ныне покойному Олегу Табакову, ведь в рассказе актрисы фигурировал взрослый и крайне известный актер, якобы принуждавший 15-летнюю Елену к оральному сексу. Как раз в то время Табаков и Проклова снимались в одном фильме, что, собственно, и стало основанием для подобных предположений.

После заявлений Прокловой большая часть коллег отнеслась к ее откровениям с нескрываемым омерзением. Желая выяснить подробности грязной истории самого первого инцидента, корреспонденты «МК» связались с бывшим партнером актрисы по фильму «Звонят, откройте дверь» Сергеем Никоненко. Последний, кстати, прекрасно помнит, как проходили съемки картины, на момент которых Елена Проклова была еще совсем девочкой. «Поймите, Елена была совсем девочкой. Мы снимали ранней весной на Патриках, когда снег таял, а Лена по снегу кувыркалась. Я помню, что Виктор Тимофеевич (дедушка Прокловой) говорил мне: «Сереж, если она промокнет, дай ей колготки поменять». Колготки ее вручал! Она ребенок была!» — возмущенно вспоминает Никоненко, так и не поверивший, что кто-то из съемочной группы посмел обидеть малышку, пишет eg.ru.