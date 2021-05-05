Участников обновленного «Дома-2» отправят жить на Сейшелы

Прошло три недели с момента перезапуска «Дома-2» на новом месте. И, кажется, Валерий Комиссаров имеет большие шансы сэкономить на фонтане из шампанского, который обещал установить у офиса телеканала Ю в случае быстрого провала шоу. Конечно, рейтинги программы далеки от тех, что были в лучшие годы, однако, продюсеры настроены оптимистично.

Совсем скоро возобновятся съемки проекта на Сейшельских островах — площадка там закрылась прошлой осенью: всему виной стали ковид и нерентабельность. Теперь локации решили дать второй шанс. Правда, за места под солнцем участникам придется побороться.

«Путевки к океану разыграют конкурсным путем, так что участников и тут столкнут лбами, — рассказали источники. — Желающим придется проявить весь свой креатив. Пока заработает именно «Яхта любви», которая все это время простаивает в одном из морских портов. Туда по итогам отправятся как пары, так и несколько «перспективных» одиночек. Дальше владельцы шоу будут смотреть по телесмотрению».

В любом случае нынешние жители «Дома-2» уже стараются изо всех сил, отрабатывая гонорары за экшн. И «старички», которых подтянули обратно на бревна, в плане зрелищности пока дают новичкам фору. То уходит, то остается на проекте Алена Рапунцель, которая заехала на периметр с бойфрендом-стриптизером, дерутся и изо всех сил унижают друг друга Юлия Ефременкова и Мондезир…