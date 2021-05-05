Страдала от рака более 10 лет: Вера Глаголева узнала о недуге сразу после скандала с мужем, у которого родился ребенок от Хоркиной

При этом, как стало известно, знаменитость более десяти лет страдала от недуга, пытаясь мужественно бороться с болезнью. В 2007 году артистка узнала о своем страшном диагнозе. А произошло это буквально через несколько месяцев после скандала со Светланой Хоркиной. Гимнастка родила внебрачного сына от Кирилла Шубского. Муж Глаголевой скрывал это от общественности, но в итоге правда вылезла наружу.

Жизнь Веры Глаголевой была далеко не сахарной. Однако эта хрупкая и одновременно сильная женщина не лезла со своими бедами и душевными потерями в эфиры ток-шоу. А ведь их было немало. Она пережила развод с мужем Родионом Нахапетовым. Режиссер уехал в США, оставив жену с двумя маленькими дочками на руках. Вернулся он в Москву с Натальей Шляпниковой, ради которой в 1991 году рассталася с Глаголевой. Развелись они тихо и без скандалов. Вере было 34 года.

Да, она была к тому времени одной из самых востребованных актрис, много снималась, режиссеры ее обожали. Но развод переносила тяжело. Помогала только мама Галина Наумовна. Актриса, пережив предательство, не искала новых отношений и с головой ушла в режиссуру, чтобы отвлечься от мрачных мыслей.

Своего второго мужа - миллиардера Кирилла Шубского она встретила на Одесском кинофестивале. Гордая актриса попросила денег на съемки. Бизнесмен отказал. Но зато влюбился в Веру Витальевну. Они поженились. Плодом их любви стала дочка Настя.

Муж Глаголевой одно время занимал пост советника президента Олимпийского комитета России, что свело его с гимнасткой Светланой Хоркиной. Как потом рассказывала спортсменка, на протяжении семи лет она тайно встречалась с Шубским. Эти рандеву закончились беременностью гимнастки. В 2005 году она родила от мужа Глаголевой сына Святослава.

Говорят, Вера обо всем знала, но не хотела выносить измену мужа на обсуждение публики. Тем не менее, в прессе стали судачить о том, что Хоркина воспитывает наследника миллиардера. Грянул скандал. Отец гимнастки подтвердил информацию о внебрачном ребенке в 2011 году, а затем обо всем рассказала и сама чемпионка. Когда спортсменка расписала в своей книге историю любви и страсти, у многих волосы встали дыбом.

Как выяснилось уже после смерти Глаголевой, впервые о своем диагнозе она узнала в 2007 году. Как раз вскоре после скандала с родами Хоркиной, пишут 7 Дней. У артистки обнаружили рак желудка. По мнению друзей режиссера, развитие онкологии могли усугубить переживания из-за измен. «О том, что к Вере страшная болячка прицепилась, знали только самые близкие. Рак желудка она лечила больше десяти лет. За это время дочери выросли. Возможно, переживания усугубляли болезнь... Все ж на нервах. Обиды разрушают», - говорили друзья Глаголевой.

Во время болезни рядом с актрисой был ее супруг. Шубский в одном из интервью рассказал, как его жена мужественно боролась с недугом и много раз давала родным надежду на полное выздоровление. Несмотря на всю серьезность ситуации, ей удавалось скрывать от окружающих проблемы со здоровьем. Многие друзья и коллеги даже не догадывались, через что она проходит.