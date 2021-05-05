Сергей Лазарев раскрыл причину, почему его нет в эфире Первого канала

Певец Сергей Лазарев дал большое интервью для YouTube-канала «Надо обсудить» с Лаурой Джугелией, где рассказал о своих творческих планах, социальных сетях, коллегах, а также приоткрыл завесу личной жизни, «Евровидении» и многом другом.

Первым делом Лазарев пояснил, почему он до сих пор не принимал участия в шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника проекта. По его словам, предложения ему поступали, однако, в первый раз в силу занятости в другом проекте ему пришлось отказаться.

Во второй раз с приглашением ему выдвинули условие, которое сводилось к тому, что за наставничество он должен был принять участие в проекте «Точь-в-точь». Предложение быть шутом для публики его не устроило, и он просто отказался, а больше предложений не поступало. «Я не люблю, когда мне ставят условия, на которые я пойти не готов. Я в том положении, когда могу выбирать. Я не пойду в эфир, чтобы меня показали на федеральном канале», – пояснил Лазарев.

При этом он заметил, что никакого конфликта как такового у него с телеканалом не было.

Также певец высказал свое мнение об участии от России в «Евровидении» певицы Maнижи. По его мнению, ей будет достаточно сложно добиться высоких результатов в конкурсе и причиной тому является исполнение трека на русском языке (аудитория не поймет посыл песни), а также тот факт, что конкуренцию ей составит участница от Мальты, у которой тема песни совпадает с российской.

При этом он пояснил, что лично знаком с Maнижи и считает ее как артистку «классной и самобытной», однако неформатной в рамках именно этого конкурса.

Также певец рассказал о конфликте со Светланой Лободой, который сейчас уже закрыт, и артисты между собой общаются. Причиной конфликта стали проблемы с выступлением на премии «Муз ТВ» по техническим причинам из-за сложности установки декорации, в то время как Лободе дали возможность исполнить сет из шести песен, что лишило возможности выступить ее коллегам.

Причем он пояснил, что тогда у него были скорее претензии к продюсерам шоу в несправедливом отношении к артистам, а не к самой Лободе. «Я вступился за коллег, за Ани Лорак, за Полину Гагарину. Что за бенефис певицы Светланы Лободы?» — сказал Сергей.