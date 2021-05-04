Ср, 5.05.2021
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Александр Ширвиндт об Андрее Миронове и езде с пьяными коллегами

Александр Ширвиндт ФОТО: SCANPIX

82-летний советский и российский актер Александр Ширвиндт признается, что может позволить себе все, что пожелает. Изданию «Аргументы и факты» он посетовал, что Андрей Миронов не увидел этого изобилия.

«Покойный Андрюша Миронов, несчастный, не дожил до этого разврата, а он всю жизнь мечтал иметь человеческое, цивилизованное существование. Но ему приходилось доставать все из-под полы».

Александр Анатольевич вспомнил, как много лет назад у него была советская «Победа». За рулем этой машины он провел семь лет, передает RUS.TVNET.lv.

«Я катался на ней постоянно, с пьяными коллегами - Смоктуновским, Козаковым, Ефремовым - перся ночью во Внуково в единственный ночной ресторан, куда в темное время суток слеталась подвыпить вся богема», - делился актер.

Недавно Леонид Ярмольник дал Ширвиндту покататься на его «Победе». Актер смог проехать всего 10 метров. Он заметил в автомобиле отсутствие гидравлики, плохую отдачу от руля и скрипучие тормоза. Раньше эти проблемы он на своей машине не замечал.

«Но трудности нас учат», - резюмировал Александр Анатольевич.

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