Александр Ширвиндт об Андрее Миронове и езде с пьяными коллегами

«Покойный Андрюша Миронов, несчастный, не дожил до этого разврата, а он всю жизнь мечтал иметь человеческое, цивилизованное существование. Но ему приходилось доставать все из-под полы».

Александр Анатольевич вспомнил, как много лет назад у него была советская «Победа». За рулем этой машины он провел семь лет, передает RUS.TVNET.lv.

«Я катался на ней постоянно, с пьяными коллегами - Смоктуновским, Козаковым, Ефремовым - перся ночью во Внуково в единственный ночной ресторан, куда в темное время суток слеталась подвыпить вся богема», - делился актер.

Недавно Леонид Ярмольник дал Ширвиндту покататься на его «Победе». Актер смог проехать всего 10 метров. Он заметил в автомобиле отсутствие гидравлики, плохую отдачу от руля и скрипучие тормоза. Раньше эти проблемы он на своей машине не замечал.