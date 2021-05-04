Ср, 5.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
2

Девушка нашла себе необычное хобби и взбирается голой на скалы, пока парни снимают ее для соцсетей

@princess_slaya / CATERS NEWS (PICTURED- Laura Jasorka, 37, wearing clothes) A brazen woman has begun rock climbing in the buff. Laura Jasorka, 37, works in a casino, but during her spare time, she climbs boulders without clothes. Laura describes naked climbing as 'freeing' and 'empowering', and hopes to encourage other women to accept their bodies and be confident. Laura said: "It all started a year ago when a photographer friend suggested taking some photos of me whilst climbing.- SEE CATERS COPY ФОТО: @princess_slaya / CATERS NEWS/@princess_slaya / CATERS NEWS

Работница казино из Нью-Джерси, США, Лора Джасорка к 37 годам смогла полностью принять себя, а помогло ей в этом странное увлечение. Женщина всегда занималась спортом, отдавая предпочтение скалолазанию — ведь так можно наслаждаться и свежим воздухом, и видом, который открывается с вершин. Но к этому виду спорта она добавила один аспект, который может невольно смутить, — взбирается на горы она обнажённой.

Так Лора достигает максимального единения с природой, ведь нет никаких досадных помех в виде одежды. В походы вместе с ней отправляются в основном парни, потому что девушки часто смущаются и не знают, куда деть глаза. Однако молодые люди ничего не стесняются и делают фото, пока спортсменка позирует им на скале. Эти снимки потом Лора выкладывает в закрытый инстаграм, где её поддерживает множество подписчиков, пишет Life.ru.

ФОТО: @princess_slaya / CATERS NEWS/@princess_slaya / CATERS NEWS

Женщина не стесняется показывать фото и своей семье, ведь, по её мнению, в них нет ничего вульгарного и пошлого. Работы Лоры относятся к искусству, а не к порно. Таким образом она хочет мотивировать и других девушек раскрепоститься и настроиться на одну волну со своим телом, пишет The Sun.

  ФОТО: @princess_slaya / CATERS NEWS/@princess_slaya / CATERS NEWS

«Я не делаю ничего незаконного. Я терпеть не могу, когда люди смотрят на мои фото и думают, что это порно. Это искусство! Девушки часто испытывают отрицательные эмоции, глядя на своё тело. Поэтому я помогаю им избавиться от страхов и сбросить с себя одежду», - прокомментировала Лора Джасорка.

  ФОТО: @princess_slaya / CATERS NEWS/@princess_slaya / CATERS NEWS
  ФОТО: @princess_slaya / CATERS NEWS/@princess_slaya / CATERS NEWS
ФОТО: @princess_slaya / CATERS NEWS/@princess_slaya / CATERS NEWS
ФОТО: @princess_slaya / CATERS NEWS/@princess_slaya / CATERS NEWS
НАВЕРХ
Back