Дана Борисова обвиняет Волочкову в алкоголизме: «Все спасают Анастасию, а ей все хуже и хуже»

Дана Борисова открыто говорит о своей борьбе с наркотической зависимостью. Вот уже несколько лет она держится в стороне не только от запрещенных веществ, но и от алкоголя. Телеведущая охотно делится успешным опытом и готова помочь каждому, кто страдает от пагубных пристрастий, пишет Starhit.ru.

Так, Дана уверена, что могла бы оказать помощь и Анастасии Волочковой, ведь, по ее мнению, та всерьез злоупотребляет спиртным. Однако бывшая прима Большого театра отказывается от поддержки. «Спасаю ее, спасаю... Уже три года. И никак не спасу. Ситуация все хуже и хуже», — негодует Борисова.

Ведущая YouTube-шоу «Люсьен, дай сказать!» отметила: балерина недавно, напротив, отказалась от алкоголя. «Анастасия сказала: «Ты знаешь, я неделю уже не пью». Она молодец, держится. Но, может быть, мы уехали, а она выпила…» — размышляет Люсьен Крысанова.

44-летняя Борисова добавила, что видит у Насти все симптомы алкогольной зависимости. «Это отекшее лицо, высохший вид, мешки алкоголички под глазами… Я не проявляю малодушие, нас учили говорить человеку в лицо. Потому что пожалеть может каждый, похихикать за спиной — тоже, а сказать правду, встряхнуть — нет. Нас как раз этому учили», — утверждает телеведущая.