Ведущей «Ревизорро» грозит тюрьма за драку с поножовщиной

Несколько девушек собрались на вечеринку со спиртным. В какой-то момент они поссорились. По имеющейся информации, Ксения Милас ранила ножом свою подругу Марину Ефименко. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, пишет Dni.ru .

Сейчас ведущую уже отпустили из полиции домой. Она будет обязана предстать перед правоохранителями позже. Ксения Милас уже вышла на связь с поклонниками. Фолловеры стали расспрашивать в соцсети у девушки, что произошло. Ведущая загадочно заявила, что их правда сильно отличается от ее. Ранее звезда опубликовала фотографию из Таиланда, на которой она позировала в купальнике в бассейне.