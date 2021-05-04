Фото располневшей Алины Кабаевой с детскими игрушками появилось в Сети

В кадре Кабаева держит в руках детские игрушки, что заставляет предположить, что снимок связан с благотворительной деятельностью спортсменки. На ней – серо-голубой костюм, который не позволяет угадать формы звезды.

Однако пользователи предполагают, что в кадр спортсменка попала в непростой для себя период ухода из спорта. Тогда пользователи отмечали, что Кабаева сильно поправилась, утратив былую стройность.

Мало того, на снимке на молодой женщине почти нет макияжа, в волосы убраны в скромный хвост.

Впрочем, трудный период в жизни Кабаевой продлился недолго. К открытие ОИ в Сочи она вернула утраченные тонкие формы. Но затем снова исчезла с глаз публики.

СМИ сообщали, что бывшая гимнастка возглавила совет директоров «Национальной медиа группы», организовала фонд и детский спортивный фестиваль.

Известно, что спортсменка не жалует соцсети. Однако ее не забывают фанаты, периодически публикуя новые и недавно найденные изображения красавицы.