Почему праздновать 40-летие — плохая примета, и как можно обхитрить судьбу

Мнение о том, что 40-летие отмечать не стоит, можно связать еще и с тем, что число 40 является неблагоприятным для человека.

Почему число 40 — опасное?

Например, верующие люди знают, что в течение 40 дней после смерти душа человека находится на земле. Эти дни могут быть опасны для близких умершего. Также 40 лет евреи ходили по пустыне в поисках земли обетованной, а Иисус после крещения 40 дней бродил по пустыне и боролся с искушениями дьявола. Еще известно, что всемирный потоп длился ровно 40 дней.

Есть мнение, что после 40 лет начинается новый этап в жизни человека. Любые перемены сулят что-то неожиданное. Но что же делать, если очень хочется отметить юбилей?

Как обмануть судьбу?