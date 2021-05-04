Голая правда: десять секретов от бывших стриптизерш, которые откроют глаза на их профессию



Любитель экстрима

«Я работала стриптизершей 2,5 года. У нас был постоянный клиент, который регулярно снимал на несколько часов VIP-комнату. Он платил мне сотни долларов чаевых за то, чтобы я наступала ему на гениталии и била его хлыстом. Как бы плохо я себя ни чувствовала из-за того, что причиняю ему боль, ему это нравилось», анонимная танцовщица.

Нежеланные гости

«Худшими клиентами были девушки. Они всегда рассчитывали на бесплатный вход, причём только потому, что они тоже женского пола. А ещё они думали, что имеют право на бесплатные напитки, и постоянно доказывали, почему они гораздо горячее наших танцовщиц», - говорит Alicebraz