Голая правда: десять секретов от бывших стриптизерш, которые откроют глаза на их профессию
На самом деле всё гораздо сложнее, чем вы думаете, пишет Лайф.
На самом деле всё гораздо сложнее, чем вы думаете, пишет Лайф.
Почему танцовщицы в клубах для взрослых пьют, но не напиваются, за что клиенты готовы платить больше и стоит ли покупать «валюту для чаевых»: BuzzFeed попросил стриптизерш раскрыть тайны своей профессии, и они с удовольствием выложили всю подноготную.
Любитель экстрима
«Я работала стриптизершей 2,5 года. У нас был постоянный клиент, который регулярно снимал на несколько часов VIP-комнату. Он платил мне сотни долларов чаевых за то, чтобы я наступала ему на гениталии и била его хлыстом. Как бы плохо я себя ни чувствовала из-за того, что причиняю ему боль, ему это нравилось», анонимная танцовщица.
Нежеланные гости
«Худшими клиентами были девушки. Они всегда рассчитывали на бесплатный вход, причём только потому, что они тоже женского пола. А ещё они думали, что имеют право на бесплатные напитки, и постоянно доказывали, почему они гораздо горячее наших танцовщиц», - говорит Alicebraz
Папин друг
«Я только закончила школу и устроилась стриптизёршей, чтобы прокормить двоих детей. Однажды я увидела в зале друга моего отца. Он отвёз меня к себе, и мы переспали. Я стала богаче на 20 тысяч долларов и ни о чем не жалею», - анонимная танцовщица
Трюк с алкоголем
«Мы делали вид, что выпивали шоты с водкой, чтобы поддержать гостей, хотя на самом деле там была обычная вода. Или выливали шампанское, которым они нас угощали, в ведёрко со льдом, пока они не видят. Некоторым клиентам не нравилось, если танцовщицы не пьют с ними. Так они пытались сделать нас доступнее», - считает Forestelf111.
Проверенные кадры
«По моему опыту — чем старше была танцовщица, тем больше она зарабатывала. Это просто бесило молодых девушек», - вспоминает анонимная танцовщица.
Физическая подготовка
«Многие думают, что стриптизерши делают легкие деньги. Но для того чтобы крутиться на пилоне, нужно быть очень сильной. Трюки на шесте трудно выучить, и могут потребоваться годы, чтобы довести их до совершенства», - увереят Heykirstin.
Чистые помыслы
«Некоторые клиенты приходят к нам только для того, чтобы получить опыт общения с девушками, потому что в обычной жизни они слишком стеснительные. И они готовы платить за это», - рассказывает анонимная танцовщица.
Обменный курс
«Некоторые клубы заставляют клиентов покупать «внутреннюю валюту», чтобы давать девушкам чаевые. По сути, это просто виртуальные деньги, которые обмениваются на их реальный эквивалент. Таким образом клуб получает комиссию за обмен с покупателя, а также процент с танцовщицы, который позже конвертирует чаевые обратно в деньги», - говорит Rose111.
Не в деньгах счастье
«Одну историю я запомнила навсегда. Тот мужчина был нашим постоянным клиентом, но однажды он заявился в клуб непривычно рано и сказал, что его бросила девушка. Он отдал мне свою карту и разрешил снять с неё любую сумму. Другие девочки начали советовать мне обнулить его счёт. Я не стала этого делать. Вместо этого я весь вечер уделяла внимание, чтобы хоть немного поднять ему настроение», -говорит Bnwerking.