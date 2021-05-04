Павел Прилучный перенес сердечный приступ, когда разводился с Агатой Муцениеце

По словам звезды сериала «Мажор», расставание с экс-супругой не прошло безболезненно. Актеры пытались сохранить отношения и делали все, чтобы избежать развода, но в какой-то момент поняли: они разные люди. Прилучный вспомнил, как два года назад брался за все проекты и довел себя до истощения.
Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была, работал с температурой. Ночные-дневные-ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, все сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и все остальное... Семья была. Но мы как раз находились в состоянии распада,
— вспомнил 33-летний Павел.
Звезда кино говорит, что после расставания с Агатой сделал для себя определенные выводы и теперь не берет больше одного проекта за раз. «Нельзя себя так расходовать. Я повзрослел, поменялись принципы жизненные», — признался Прилучный Вадиму Вернику.
Сейчас знаменитость встречается с Мирославой Карпович. Актеры много времени проводят вместе, недавно впервые вышли в свет. К тому же звезда «Папиных дочек» смогла найти подход к детям Павла.