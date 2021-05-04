ТОП-5 душевных фильмов с очаровательной Одри Хепберн

В честь дня рождения Одри Хепберн мы вспомнили лучшие фильмы с ее участием, которые можно посмотреть дома.

Забавная мордашка

Хепберн играет роль сотрудницы книжного магазина, которая неожиданно становится музой для эксцентричного редактора женского журнала Мэгги Прескотт и фотографа Дика Эйвери. Мэгги и Дик приглашают Джо на съемку в Париж, так как она – воплощение идеальной модели для новой обложки журнала – красивая и интеллектуальная женщина. Джо соглашается на поездку в город влюбленных, ведь там преподает ее кумир – профессор Флостер.

Моя прекрасная леди

Действие мюзикла происходит в Лондоне начала 20 века во времена правления короля Эдуарда VII. Выдающийся, но высокомерный лингвист и профессор Генри Хиггинс решает доказать свою теорию о том, что произношение и акцент человека могут определить его социальное положение.

В свой эксперимент лингвист вовлекает цветочницу Элизу из трущоб, чтобы обучить ее манере и стилю речи, как в высшем обществе. Сложность заключается в том, что уже через пол года Генри пообещал представить Элизу на приеме во дворце, а сама девушка говорит с акцентом кокни – характерным лондонскому просторечию.

Сабрина

Черно-белая комедия о любви оскароносного режиссера Билли Уайлдера – одна из вариаций сюжета о Золушке. В фильме Одри Хепберн играет очаровательную Сабрину, дочь шофера, который работает на богатую семью Лэрраби. Решая спасти Сабрину от головокружительной любви к Дэвиду – младшему сыну семейства богачей – шофер Томас отправляет девушку в Париж. Спустя несколько лет возвращается домой совершенно другая, изменившаяся Сабрина, но её чувства – все те же. При первой встрече Дэвид не узнает девушку...

Фильм получил шесть номинаций на Оскар, среди которых "Лучшая актриса", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий", и получил почетную статуэтку за удивительные костюмы.

Завтрак у Тиффани

Даже если вы никогда не смотрели эту картину, скорее всего вы встречали известный кадр с Одри Хепберн, одетой в черное платье и стоящей напротив ювелирного магазина Tiffany & Co.

Светская жительница Нью-Йорка Холли Голайтли обожает вечеринки, моду и мечтает о богатом муже. Ее жизнь меняется, когда в соседнюю квартиру въезжает новый сосед – писатель Пол Варжак, которого Холли сразу же именует своим другом. И у Холли, и у Пола есть свои секреты, мечты, но совсем скоро они становятся очень близки.

Римские каникулы