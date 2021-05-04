Всемирно известная певица и бывшая девушка принца Гарри впервые стала мамой

В stories 29-летний супруг Элли рассказал фолловерам, что мама и ребенок здоровы, с ними все хорошо.

В этот волшебный и личный момент мы были бы признательны, если бы смогли насладиться уединением. Спасибо всем, 1

– написал Каспар, а пол и имя новорожденного оставил в секрете.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг поженились в сентябре 2019 года. На их свадьбе присутствовали Кэтти Перри и Орландо Блум, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци. Принц Гарри и Меган Маркл были приглашены, но не пришли на церемонию.

Напомним, последней пассией Гарри (до судьбоносного знакомства с Меган Маркл) стала певица Элли Голдинг. «Он сам раздобыл номер Элли и стал инициатором их общения. Они знакомы уже несколько лет, но очень сблизились за последние несколько недель. Все мысли Гарри только о ней, и это взаимно», — говорили инсайдеры в 2016 году.