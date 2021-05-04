Скандальный эстонский стилист Женя Фокин поглумился над драмой крупного эстонского бизнесмена с ведущей прогноза погоды

«Была договоренность, что я вернусь, когда будет хорошая погода. К счастью, я еще не убрал свои зимние вещи», - рассказал Фокин в опубликованным в Instagram stories видео.

По поводу ситуации в стране: наш уважаемый синоптик Туула вместо того, чтобы "включать метеорологические краны", осушает денежные источники миллионера, 1

- добавил он.

Стилист Женя Фокин вернулся на родину. ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami stoorist.

Около двух недель назад в газете Postimees по заказу одного из читателей напечатали объявление, в котором поздравляют бывшую ведущую прогноза погоды на ETV Трийн Туулу и собственника Viru Keemia Grupp Прийта Пийльманна с рождением дочери.

Но за красивым фасадом частного объявления за 50 евро скрывается интригующий момент: общественность до этого не слышала про отношения Трийн с Прийтом Пийльманном. Все знали, что Прийт уже 12 лет женат на Эве Пийльманн, матери их трех общих детей.