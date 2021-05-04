Бабкина назвала причину развода с мужем: сын чуть не умер

Три десятка лет назад ее сын Данила, на тот момент старшеклассник, попал в аварию, катаясь на машине с другом. Травмы были очень серьезными, парень находился на грани смерти.

«Я не была Надеждой Бабкиной, я была матерью, я орала, — вспомнила певица. — Это была жутчайшая авария».

По ее словам, когда о трагедии ей сообщили сотрудники ГАИ, муж по какой-то причине совершенно не отреагировал на произошедшее и не поддержал ее в горе. «И я для себя сказала: «Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!»» — объяснила Бабкина.