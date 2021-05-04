Десять главных сериалов мая, которые будут у всех на слуху

Эти сериалы превратят ожидание лета в приятное приключение.

«Звездные войны: Бракованная партия»

Производство (страна) — США

Жанр — мультфильм, фантастика

В ролях — Ди Брэдли Бейкер, Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кисино, Стефен Стэнтон

Для кого — любителям вселенной «Звездных воин»

В центре сюжета уникальный отряд клонов, обладающих генетическими особенностями. Им предстоит отправиться в увлекательное путешествие по Галактике и скрываться от грозного врага Уилхаффа Таркина. Премьера анимационного проекта намечена на 4 мая.

«Выскочка»

Производство (страна) — США

Жанр — комедия

В ролях — Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Люка Джонс, Джон Кэмерон Митчелл

Для кого — тем, кто хочет полюбить себя

7 мая стартует третий сезон истории о толстушке Энни. Все считают ее избыточный вес проблемой, но только не она. Героиня довольна своим телом и пытается доказать окружающим, что можно любить себя любой. Эта жизнерадостная девушка покажет, как противостоять навязанным стандартам красоты.

«Династия»

Производство (страна) — США

Жанр — мелодрама

В ролях — Гиллис Элизабет, Келли Натали, Маккэй Джеймс

Для кого — поклонникам сериалов об интригах

Приятная новость для фанатов «Династии» — премьера четвертого сезона намечена уже на 7 мая. Зрителям вновь предстоит окунуться в интриги клана богачей Кэррингтонов. Две женщины будут бороться за власть над крупным бизнесом, не щадя никого на своем пути.

«Наследие Юпитера»

Производство (страна) — США

Жанр — фэнтези

В ролях — Джош Дюамель, Лесли Бибб, Эндрю Хортон, Елена Кампурис

Для кого — фанатам супергеройской тематики

Зрителям предстоит погрузиться в мир, созданный известным автором комиксов Марком Милларом («Пипец», Kingsman). Сериал расскажет о супергероях, которые начали защищать страну еще в 30-е годы. Заменить старую гвардию готовятся потомки, однако их больше волнует популярность, нежели реальная борьба со злом. Эдакая проблема отцов и детей, обрамленная фэнтезийной атмосферой.

«Госпожа»

Производство (страна) — Великобритания, Италия

Жанр — драма

В ролях — Лиам Каннингэм, Роланд Литрико, Изабелла Росселлини, Касия Смутняк

Для кого — для тех, кто неравнодушен к историческому кино

Сериал расскажет историю Ливии Друзилла — жены императора Октавиана Августа. После смерти супруга ей предстоит превратиться из скромной девушки в сильную женщину, способную вершить судьбу государства. Роль Ливии была настолько значимой в истории Рима, что после смерти ее возвели в ранг богини.

«Любовь, смерть и роботы»

Производство (страна) — США

Жанр — научная фантастика, фэнтези

В ролях — Скотт Уайт, Нолан Норт, Мэттью Кинг, Крис Кокс, Тайм Уинтерс, Майкл Беняер, Джош Бренер

Для кого — тем, кто хочет погрузиться в фантастические миры