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Десять главных сериалов мая, которые будут у всех на слуху

Этот фильм рассказывает о вампирах в пионерлагере. ФОТО: скриншот с youtube.com

«Стархит» составил список самых ожидаемых сериалов мая. Вас ждет много фантастики, продолжение любимых проектов, а также интересные российские новинки. 

Эти сериалы превратят ожидание лета в приятное приключение.

«Звездные войны: Бракованная партия»

Производство (страна) — США

Жанр — мультфильм, фантастика

В ролях — Ди Брэдли Бейкер, Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кисино, Стефен Стэнтон

Для кого — любителям вселенной «Звездных воин»

В центре сюжета уникальный отряд клонов, обладающих генетическими особенностями. Им предстоит отправиться в увлекательное путешествие по Галактике и скрываться от грозного врага Уилхаффа Таркина. Премьера анимационного проекта намечена на 4 мая.

«Выскочка»

Производство (страна) — США

Жанр — комедия

В ролях — Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Люка Джонс, Джон Кэмерон Митчелл

Для кого — тем, кто хочет полюбить себя

7 мая стартует третий сезон истории о толстушке Энни. Все считают ее избыточный вес проблемой, но только не она. Героиня довольна своим телом и пытается доказать окружающим, что можно любить себя любой. Эта жизнерадостная девушка покажет, как противостоять навязанным стандартам красоты.

«Династия»

Производство (страна) — США

Жанр — мелодрама

В ролях — Гиллис Элизабет, Келли Натали, Маккэй Джеймс

Для кого — поклонникам сериалов об интригах

Приятная новость для фанатов «Династии» — премьера четвертого сезона намечена уже на 7 мая. Зрителям вновь предстоит окунуться в интриги клана богачей Кэррингтонов. Две женщины будут бороться за власть над крупным бизнесом, не щадя никого на своем пути.

«Наследие Юпитера»

Производство (страна) — США

Жанр — фэнтези

В ролях — Джош Дюамель, Лесли Бибб, Эндрю Хортон, Елена Кампурис

Для кого — фанатам супергеройской тематики

Зрителям предстоит погрузиться в мир, созданный известным автором комиксов Марком Милларом («Пипец», Kingsman). Сериал расскажет о супергероях, которые начали защищать страну еще в 30-е годы. Заменить старую гвардию готовятся потомки, однако их больше волнует популярность, нежели реальная борьба со злом. Эдакая проблема отцов и детей, обрамленная фэнтезийной атмосферой.

«Госпожа»

Производство (страна) — Великобритания, Италия

Жанр — драма

В ролях — Лиам Каннингэм, Роланд Литрико, Изабелла Росселлини, Касия Смутняк

Для кого — для тех, кто неравнодушен к историческому кино

Сериал расскажет историю Ливии Друзилла — жены императора Октавиана Августа. После смерти супруга ей предстоит превратиться из скромной девушки в сильную женщину, способную вершить судьбу государства. Роль Ливии была настолько значимой в истории Рима, что после смерти ее возвели в ранг богини.

«Любовь, смерть и роботы»

Производство (страна) — США

Жанр — научная фантастика, фэнтези

В ролях — Скотт Уайт, Нолан Норт, Мэттью Кинг, Крис Кокс, Тайм Уинтерс, Майкл Беняер, Джош Бренер

Для кого — тем, кто хочет погрузиться в фантастические миры

Второй сезон анимационной антологии на экранах уже с 14 мая. Проект включает в себя несколько короткометражек в разных жанрах — от научной фантастики до ужасов. Поклонники с нетерпением ждали продолжения, ведь первая часть была обласкана не только зрителями, но и престижными премиями, в том числе «Эмми».

«Холстон»

Производство (страна) — США

Жанр — байопик, драма

В ролях — Юэн Макгрегор, Билл Пуллман, Ребекка Дайан

Для кого — поклонникам моды

Мини-сериал расскажет о судьбе легендарного модельера Рое Халстоне. В начале карьеры дизайнер занимался созданием головных уборов. Слава пришла к нему, когда в его шляпке появилась Жаклин Кеннеди. Затем он запустил свою линейку одежды, которую любили Элизабет Тейлор и другие знаменитости. Премьера намечена на 15 мая.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Производство (страна) — Россия

Жанр — комедия, криминал

В ролях — Степан Девонин, Ксения Каталымова, Егор Губарев, Лариса Удовиченко

Для кого — тем, ктоностальгирует по 90-м

Продолжение истории о Сане Рябинине и его друзьях-подростках. Во втором сезоне создатели сделали акцент на проблемах взросления главных героев. Им вновь предстоит погрузиться в авантюрные приключения и столкнуться с жестоким миром криминала. Сериал был хорошо принят зрителями, поэтому второй сезон, который стартует 17 мая, уже называют важным событием весны.

«Пищеблок»

Производство (страна) — Россия

Жанр — мистика

В ролях — Николай Фоменко, Ирина Пегова, Петр Натаров, Ангелина Стречина

Для кого — тех, кого заинтригуют истории о вампирах в антураже советской действительности

«Пищеблок» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова, автора книги «Географ глобус пропил». В сериале оживают пионерские страшилки, которыми обычно пугают друг друга подростки. В лагере «Буревестник» загадочным образом начинают исчезать дети. Вскоре они возвращаются, но уже совершенно иными. В зловещей ситуации пытаются разобраться пионервожатый Игорь и школьник Валерка. Погрузиться в атмосферу эпохи 80-х зрители смогут в День пионерии — 19 мая.

«Мастер не на все руки»

Производство (страна) — США

Жанр — драма, комедия

В ролях — Азиз Ансари, Эрик Верхейм, Лина Уэйте, Ноэль Кристи Уэллс

Для кого — для тех, кто любит вдохновляющие истории

Премьера третьего сезона «Мастера не на все руки» состоится 23 мая. В центре сюжета индиец-иммигрант, который пытается добиться успеха на актерском поприще. Только вот пробиться ему нелегко. Пока главный герой подрабатывает в рекламе йогуртов, знакомые заводят семью и вообще устраивают свою жизнь. Сюжет основан на личной истории актера Азиза Ансари, что придает сериалу искренности и веру в осуществление самых дерзких желаний.

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