Десять главных сериалов мая, которые будут у всех на слуху
«Стархит» составил список самых ожидаемых сериалов мая. Вас ждет много фантастики, продолжение любимых проектов, а также интересные российские новинки.
«Стархит» составил список самых ожидаемых сериалов мая. Вас ждет много фантастики, продолжение любимых проектов, а также интересные российские новинки.
Эти сериалы превратят ожидание лета в приятное приключение.
«Звездные войны: Бракованная партия»
Производство (страна) — США
Жанр — мультфильм, фантастика
В ролях — Ди Брэдли Бейкер, Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кисино, Стефен Стэнтон
Для кого — любителям вселенной «Звездных воин»
В центре сюжета уникальный отряд клонов, обладающих генетическими особенностями. Им предстоит отправиться в увлекательное путешествие по Галактике и скрываться от грозного врага Уилхаффа Таркина. Премьера анимационного проекта намечена на 4 мая.
«Выскочка»
Производство (страна) — США
Жанр — комедия
В ролях — Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Люка Джонс, Джон Кэмерон Митчелл
Для кого — тем, кто хочет полюбить себя
7 мая стартует третий сезон истории о толстушке Энни. Все считают ее избыточный вес проблемой, но только не она. Героиня довольна своим телом и пытается доказать окружающим, что можно любить себя любой. Эта жизнерадостная девушка покажет, как противостоять навязанным стандартам красоты.
«Династия»
Производство (страна) — США
Жанр — мелодрама
В ролях — Гиллис Элизабет, Келли Натали, Маккэй Джеймс
Для кого — поклонникам сериалов об интригах
Приятная новость для фанатов «Династии» — премьера четвертого сезона намечена уже на 7 мая. Зрителям вновь предстоит окунуться в интриги клана богачей Кэррингтонов. Две женщины будут бороться за власть над крупным бизнесом, не щадя никого на своем пути.
«Наследие Юпитера»
Производство (страна) — США
Жанр — фэнтези
В ролях — Джош Дюамель, Лесли Бибб, Эндрю Хортон, Елена Кампурис
Для кого — фанатам супергеройской тематики
Зрителям предстоит погрузиться в мир, созданный известным автором комиксов Марком Милларом («Пипец», Kingsman). Сериал расскажет о супергероях, которые начали защищать страну еще в 30-е годы. Заменить старую гвардию готовятся потомки, однако их больше волнует популярность, нежели реальная борьба со злом. Эдакая проблема отцов и детей, обрамленная фэнтезийной атмосферой.
«Госпожа»
Производство (страна) — Великобритания, Италия
Жанр — драма
В ролях — Лиам Каннингэм, Роланд Литрико, Изабелла Росселлини, Касия Смутняк
Для кого — для тех, кто неравнодушен к историческому кино
Сериал расскажет историю Ливии Друзилла — жены императора Октавиана Августа. После смерти супруга ей предстоит превратиться из скромной девушки в сильную женщину, способную вершить судьбу государства. Роль Ливии была настолько значимой в истории Рима, что после смерти ее возвели в ранг богини.
«Любовь, смерть и роботы»
Производство (страна) — США
Жанр — научная фантастика, фэнтези
В ролях — Скотт Уайт, Нолан Норт, Мэттью Кинг, Крис Кокс, Тайм Уинтерс, Майкл Беняер, Джош Бренер
Для кого — тем, кто хочет погрузиться в фантастические миры
Второй сезон анимационной антологии на экранах уже с 14 мая. Проект включает в себя несколько короткометражек в разных жанрах — от научной фантастики до ужасов. Поклонники с нетерпением ждали продолжения, ведь первая часть была обласкана не только зрителями, но и престижными премиями, в том числе «Эмми».
«Холстон»
Производство (страна) — США
Жанр — байопик, драма
В ролях — Юэн Макгрегор, Билл Пуллман, Ребекка Дайан
Для кого — поклонникам моды
Мини-сериал расскажет о судьбе легендарного модельера Рое Халстоне. В начале карьеры дизайнер занимался созданием головных уборов. Слава пришла к нему, когда в его шляпке появилась Жаклин Кеннеди. Затем он запустил свою линейку одежды, которую любили Элизабет Тейлор и другие знаменитости. Премьера намечена на 15 мая.
«Мир! Дружба! Жвачка!»
Производство (страна) — Россия
Жанр — комедия, криминал
В ролях — Степан Девонин, Ксения Каталымова, Егор Губарев, Лариса Удовиченко
Для кого — тем, ктоностальгирует по 90-м
Продолжение истории о Сане Рябинине и его друзьях-подростках. Во втором сезоне создатели сделали акцент на проблемах взросления главных героев. Им вновь предстоит погрузиться в авантюрные приключения и столкнуться с жестоким миром криминала. Сериал был хорошо принят зрителями, поэтому второй сезон, который стартует 17 мая, уже называют важным событием весны.
«Пищеблок»
Производство (страна) — Россия
Жанр — мистика
В ролях — Николай Фоменко, Ирина Пегова, Петр Натаров, Ангелина Стречина
Для кого — тех, кого заинтригуют истории о вампирах в антураже советской действительности
«Пищеблок» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова, автора книги «Географ глобус пропил». В сериале оживают пионерские страшилки, которыми обычно пугают друг друга подростки. В лагере «Буревестник» загадочным образом начинают исчезать дети. Вскоре они возвращаются, но уже совершенно иными. В зловещей ситуации пытаются разобраться пионервожатый Игорь и школьник Валерка. Погрузиться в атмосферу эпохи 80-х зрители смогут в День пионерии — 19 мая.
«Мастер не на все руки»
Производство (страна) — США
Жанр — драма, комедия
В ролях — Азиз Ансари, Эрик Верхейм, Лина Уэйте, Ноэль Кристи Уэллс
Для кого — для тех, кто любит вдохновляющие истории
Премьера третьего сезона «Мастера не на все руки» состоится 23 мая. В центре сюжета индиец-иммигрант, который пытается добиться успеха на актерском поприще. Только вот пробиться ему нелегко. Пока главный герой подрабатывает в рекламе йогуртов, знакомые заводят семью и вообще устраивают свою жизнь. Сюжет основан на личной истории актера Азиза Ансари, что придает сериалу искренности и веру в осуществление самых дерзких желаний.