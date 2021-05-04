Дочь Михаила Ефремова: «Если мне дадут 10 лямов, то прокомментирую ситуацию с отцом»

Теперь уже Сергей Ефремов не скрывает, что тяжело переживал за папу и пострадавшую сторону, узнав об аварии. Но со временем тревожные мысли исчезли.
«Когда произошла эта история с отцом, я пережил приступ довольно сильных эмоций, но после этого перешел в какое-то странное отстраненное состояние. Да, это случилось, ну и ладно. Мой мозг отлично справляется со стрессовыми ситуациями. Если мне дадут 10 лямов, то прокомментирую ситуацию с отцом, но сделаю это скользко. В отличие от адвоката Эльмана Пашаева, предпочитаю действовать изощренно. На этом точечка», — отметил 20-летний Сергей в шоу-исповеди на Premier.
Напомним, дочь Анна Мария, которая сегодня ассоциирует себя с Сергеем, появилась на свет в браке Ефремова с коллегой Ксенией Качалиной — женщина сейчас страдает от алкоголизма. Сережа с ужасом вспоминает о детстве, уверяя, что близкие были жестоки с ним.
«Когда находился под контролем гувернантки, родителей, школы и социума, на мне была огромная ответственность. От меня постоянно требовали: «Ты же девочка, надень платье! Ты позиционируешь себя как мальчик! Почему красишься? Что это такое — гендерно-нейтральное нечто? Оно — монстр, тварь». Слышал и прочие приятные слова — даже от близких людей. В данный момент этой ответственности и постоянного желания угождать, быть нормальным — нет. И это невероятная роскошь, которую могу себе позволить. За это благодарен Вселенной», — откровенничает он.