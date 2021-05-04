Дочь Михаила Ефремова: «Если мне дадут 10 лямов, то прокомментирую ситуацию с отцом»

Теперь уже Сергей Ефремов не скрывает, что тяжело переживал за папу и пострадавшую сторону, узнав об аварии. Но со временем тревожные мысли исчезли.

«Когда произошла эта история с отцом, я пережил приступ довольно сильных эмоций, но после этого перешел в какое-то странное отстраненное состояние. Да, это случилось, ну и ладно. Мой мозг отлично справляется со стрессовыми ситуациями. Если мне дадут 10 лямов, то прокомментирую ситуацию с отцом, но сделаю это скользко. В отличие от адвоката Эльмана Пашаева, предпочитаю действовать изощренно. На этом точечка», — отметил 20-летний Сергей в шоу-исповеди на Premier.

Напомним, дочь Анна Мария, которая сегодня ассоциирует себя с Сергеем, появилась на свет в браке Ефремова с коллегой Ксенией Качалиной — женщина сейчас страдает от алкоголизма. Сережа с ужасом вспоминает о детстве, уверяя, что близкие были жестоки с ним.