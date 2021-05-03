Эстонская певица отдыхает на мальдивском курорте, где ночь в отеле стоит более тысячи евро

Певица Элиза Кольк в настоящее время находится на Мальдивах, и уже разместила в социальных сетях две фотографии. «Вау, это место... - восхищается Кольк и отмечает, что она проводит там лучшие дни своей жизни. - Я не представляла себе, что здесь просто невероятно, нереально красиво и роскошно».

Геолокацией отмечен фешенебельный отель Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.

Бизнесмен Индрек Рахумаа также разместил фотографию в социальных сетях. На снимке счастливая пара позирует вместе, а подпись гласит: «Счастливые времена. Лучшие моменты с моей любимой Элизой».

Согласно веб-сайту Waldorf Astoria, это люкс-курорт, принадлежащий сети Hilton и расположенный на трех островах. На курорте 119 пляжей с виллами и частными бассейнами, 11 ресторанов и различных мест для развлечений и отдыха, где можно провести время, не покидая курорта.

На сайте отеля представлены 12 различных номеров и восемь люксов, все с бассейном. Цены на элитном курорте астрономические. Самая дешевая вилла стоит около 1400 евро за ночь на двоих взрослых. На большинстве вилл могут разместиться не менее четырех человек. Например, ночь в самой дорогой двухкомнатной вилле на семь человек обойдется в 8779 евро.

На курорте также есть великолепная трехкомнатная вилла, где одна ночь на 9 человек продается за 23 039 евро.