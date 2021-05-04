Не сходится! В Сети нашли нестыковки в скандальном интервью Елены Прокловой
Въедливые поклонники раскрыли личность деятеля культуры, который якобы домогался актрисы, когда ей было 12 лет. Результат оказался ошеломляющим.
Въедливые поклонники раскрыли личность деятеля культуры, который якобы домогался актрисы, когда ей было 12 лет. Результат оказался ошеломляющим.
Скандальное интервью Елены Прокловой, в котором она призналась в пережитом сексуальном насилии, вот уже вторую неделю не дает покоя пользователям сети. Как пишет сайт KP.RU, особо дотошные зрители нашли нестыковки в откровениях актрисы.
В своем признании Проклова рассказала, что в возрасте 12 лет она снималась в картине, съемки проходили в Закарпатье, в местечке Мукачево. И якобы второй режиссер фильма, который она так и не назвала, каждый вечер поджидал ее в коридоре и приставал. Отделаться от взрослого мужчины она не могла, а рассказать кому-то о таком позоре — тем более.
Пользователи Сети начали искать, что это была за кинолента и режиссер. По годам подходит фильм «Звонят, откройте дверь», но никакого второго режиссера официально там не было. По сведениям из «Википедии», эту позицию занимал… дед актрисы. В такое зрители просто не поверили.
Вторым вариантом был фильм «Снежная королева» 1966 года, часть его съемок проходила в Карпатах. Однако, как выяснили дотошные фанаты, вторым режиссером в нем была женщина. Некая Н. Русанова. Это поставило поклонников в тупик.
Помимо обвинений в адрес неизвестного мужчины, пристававшего к ней в 12-летнем возрасте, актриса заявила, что в 15 лет она подверглась сексуальным домогательствам одного известного актера. Имя его она не раскрыла, сославшись на то, что его уже нет в живых, а оставшаяся семья не заслуживает такого позора. Однако общественность тут же приписала домогательства покойному Олегу Табакову, о влюбленности в которого артистка рассказывала ранее. Эта сенсация поделила публику на два лагеря — защитников чести покойного мэтра и сторонников Прокловой.