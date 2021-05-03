У создателя «ВКонтакте» и Telegram нашлись жена и двое детей

Будущий миллиардер познакомился с супругой будучи еще студентом.

В конце апреля состоялась премьера документально фильма «Дуров» о создателе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павле Дурове. Режиссеров киноленты является журналист Родион Чепель.

Именно Чепель взялся приоткрыть тайну личной жизни Павла Дурова, который, как известно, покинул Россию из-за проблем с властью и теперь не желает, чтобы его хоть как-то отождествляли с этой страной.

Кроме того, что Павел - миллионер, о нем мало что известно. Чепель попытался ответить на эти вопросы. В частности, как выяснил журналист, у Дурова была супруга и есть двое детей.

Как поделились знакомые Дурова, со своей супругой Павел познакомился еще студентом. Дарья Бондаренко училась в том же ВУЗе, что и Дуров, являлась главным редактором студенческой газеты.

Спустя какое-то время пара официально зарегистрировала отношения, а Дарья родила Дурову двоих детей.