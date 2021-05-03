У создателя «ВКонтакте» и Telegram нашлись жена и двое детей
Будущий миллиардер познакомился с супругой еще в студенческом возрасте, пишет Topnews.
Будущий миллиардер познакомился с супругой еще в студенческом возрасте, пишет Topnews.
В конце апреля состоялась премьера документально фильма «Дуров» о создателе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павле Дурове. Режиссеров киноленты является журналист Родион Чепель.
Именно Чепель взялся приоткрыть тайну личной жизни Павла Дурова, который, как известно, покинул Россию из-за проблем с властью и теперь не желает, чтобы его хоть как-то отождествляли с этой страной.
Кроме того, что Павел - миллионер, о нем мало что известно. Чепель попытался ответить на эти вопросы. В частности, как выяснил журналист, у Дурова была супруга и есть двое детей.
Спустя какое-то время пара официально зарегистрировала отношения, а Дарья родила Дурову двоих детей.
В настоящий момент супруги не живут вместе, однако по каким причинам произошел разрыв - неизвестно, так как сам Дуров не принимал участия в съемках и не давал интервью. Но, как утверждает Чепель, Дуров все же фильм видел и одобрил его выход, подтвердив тем самым достоверность озвученных предположений. Режиссер пояснил, что для демонстрации ленты он специально летал в Дубай к Дурову. «У Павла есть такое желание - не ассоциироваться с Россией, он отказался сниматься в этом фильме, предназначенном для русскоязычной аудитории», — заявил режиссёр.