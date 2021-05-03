Покупка своего первого жилья в Эстонии: что нужно знать, прежде чем покупать его на двоих?

Таким образом, при составлении бюджета может оказаться, что изначально разумнее купить или снять жилье меньшего размера и подешевле. При аренде также есть возможность спокойно изучить рынок недвижимости и накопить деньги на первый взнос для покупки собственного жилья.

2. Что следует учитывать при получении кредита?

При покупке дома рекомендуется сначала оценить свою платежеспособность, а затем выяснить, можете ли вы взять в банке кредит, и какую сумму. Кредит и обязательства равны для обеих сторон, исходя из принципа солидарности. И если вы берете на себя долгосрочное кредитное обязательство, надо убедиться, что вы оба понимаете условия соглашения и осведомлены обо всех своих правах и обязанностях. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете связаться с менеджером по кредитам.

Взяв кредит, нужно также помнить, что он предполагает обязательное самофинансирование (не менее 10 процентов от стоимости недвижимости) или дополнительный залог. Таким образом, рекомендуется заблаговременно оценить накопленные суммы и решить, стоит ли всё отдать на приобретение или оставить часть на обустройство нового жилья.

3. Как погашать кредит?

Кредит необходимо погашать с помощью определенных ежемесячных платежей. Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем разногласий, перед тем как брать кредит, необходимо обсудить, как доходы и расходы вашей семьи будут учитываться в бюджете в будущем и как продолжить выполнение общих финансовых обязательств.

Здесь есть много возможностей. Например, одна сторона может вносить выплаты по кредиту, а другая – нести текущие расходы семьи (такие как питание, развлечения, содержание жилья). Стороны также могут принять решение о совместном покрытии как кредитных обязательств, так и текущих расходов, но в этом случае следует иметь в виду, что ежемесячный платеж по кредиту будет списываться со счета одного заемщика. Следовательно, должно быть установлено, что одна сторона переводит согласованные деньги на счет другой стороны заблаговременно, до даты платежа.

Чтобы не беспокоиться о погашении кредитных обязательств в случае непредвиденных дополнительных расходов, в семье необходимо накопить некоторый резерв. Хорошие советы по сбережению можно найти, например, в группе #Kogumispäevik. Однако при отсутствии сбережений стоит подумать о страховании платежей по кредиту или о страховании жизни, к которым обычно могут быть добавлены дополнительные меры защиты, чтобы можно было получить компенсацию в случае потери работы.

4. Примите решение о праве собственности заблаговременно и справедливо

Если в браке можно решить, будет ли вся собственность в будущем общей или будет сохранено разделение собственности, то и в случае приобретения недвижимости ее можно купить в качестве совладельцев. А при сожительстве форма собственности не предопределена.