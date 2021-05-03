ТОП-10 привычек родом из СССР, от которых мы никак не можем отделаться

Собирать газеты

Типографской бумаги в наших домах становится все меньше и меньше, а оттого она все ценнее и ценнее. Достав из почтового ящика рекламные многотиражки политиков, многие оставляют газеты впрок. Старшее поколение передало нам свои лайфхаки. Газетой можно протирать помытые окна. Газетой можно переложить баночки, которые мы отдадим весной маме. Газету можно засунуть в обувь, чтобы она не потеряла форму при сезонном хранении. Короче, копим дальше.

Запасаться продуктами впрок

Кто помнит бесконечные очереди в магазинах? Понятия «час пик» практически не существовало, очереди были везде и всегда. Время на простой не считалось потерянным, потому что оно было заложено в распорядок дня. Почему были очереди, непонятно, все равно магазины были практически пустыми. Но повторяемся — так было положено. За хлебом — очередь; за колбасой, которую «выкинули» (наконец-то привезли) — очередь. Макароны, сахар, соль, вафли, синие дохлые куры… Что там еще? За всем нужно было постоять. Но раз уж выстоял час, то и купить нужно было побольше, а то завтра этого продукта может и не быть. Вы замечали, что у ваших бабушек сахар, рис и мука хранятся в больших мешках на «всякий случай»? Может быть, и вы покупаете продукты впрок?

Пить чай со сладостями

Все видели старые фильмы, где русский мужик пьет чай из блюдечка и со смаком прикусывает кусочком сахара. Или художественные картины с пышнотелыми дамами, которые наслаждаются напитком, а перед ними самовар и всякие плюшки и булочки. Так было сытнее.

В китайской культуре, например, мы не увидим во время чайной церемонии излишеств, кроме украшения икебаной. А в Англии около чайных кружек будет только небольшая десертная тарелочка. Но все это не для нас. Нам нужны торт, печенье, шоколадные конфеты и куча других сладостей. Эстеты пытаются внушить, что чаем можно наслаждаться без этого вот всего. Ведь настоящий чай, утверждают они, обладает сам по себе насыщенным вкусом, который не надо перебивать. Но нет, барышня с самоваром и пирожным нам ближе.

Оставлять майки на тряпки

Что делает современная девушка, которую мама не научила собирать изношенное белье на тряпки? Правильно, она идет в магазин и, как порядочная, покупает салфетки для уборки пыли, прихватки для кухни, насадки для мытья пола. Сейчас для хозяйственных нужд есть все и даже больше. И все же у многих осталась привычка складывать старые майки, наволочки и простыни для использования их при уборке.

Хранить квитанции

В советские времена была чудодейственна поговорка: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек». Это понятно: компьютеров тогда не было, все хранилось на бумажных носителях. Но в наш век, когда все оплачивается с помощью одного удара по кнопке, когда через QR-код можно получить всю информацию о счетах, зачем хранить квитанции за коммуналку годами? А вы собираете чеки и квитанции? Ждем ответа в комментариях к статье.

Разуваться у входа

Знаете, какой нюанс часто обсуждала молодежь 90-х, когда разрушился Союз и в Россию попал весь «тлетворный» западный кинематограф? То, что американские девушки и парни не разуваясь проходят в дом и кидаются в кроссовках на кровать. Для нас это никогда не было возможным. Помните, как сказано у Гоголя: «В России две беды: дураки и дороги». В отличие от Запада, в городах СССР дороги были очень плохими и грязными, не говоря уже о деревне. Советский человек не мог себе представить, что за порог можно войти в обуви. Это сохранилось до сих пор: зашел в дом — разуйся, пишет wday.ru.