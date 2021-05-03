ТОП-10 привычек родом из СССР, от которых мы никак не можем отделаться
Эпоха, которая завершилась 30 лет назад, не прошла бесследно и оставила свои особенности быта. Что мы переняли от наших бабушек и с чем не хотим расставаться?
Эпоха, которая завершилась 30 лет назад, не прошла бесследно и оставила свои особенности быта. Что мы переняли от наших бабушек и с чем не хотим расставаться?
Собирать одноразовые пакеты
Во времена всеобщего дефицита невозможно было купить даже фасовочные кульки, поэтому из-за бережливости их стирали и складывали в мешочек. Большие пакеты и вовсе появились только в 90-е годы, поэтому их хранили как зеницу ока. Отложив авоськи в сторону, в полиэтилене стали носить не только продукты, но и все подряд — это было модно. В 2000-х пакеты появились в любом магазине, их стали кое-где выдавать бесплатно, то есть ценность «модной» вещички пропала. А вот привычка собирать целлофановые мешки осталась.
Между прочим, это не так уж и несовременно. Думая об экологии и о том, сколько выкидывается во всем мире пластика и полиэтилена, почему бы повторно не использовать то, что сохранило вид и практичность. Например, для сортировки мусора нужно много мешков, вот пакеты и пригодятся.
Бежать за транспортом
Те, кто вырос в Советском Союзе, помнят, как тяжело было с общественным транспортом. Зимнюю обувь покупали с учетом, что автобус нужно будет ждать не менее получаса. Поэтому стельки проверяли на плотность, а голенище — на сохранение тепла. Транспорт ходил редко даже в крупных городах, поэтому, увидев издали приближающийся автобус, со всех сторон бежали будущие пассажиры. Они, правда, не всегда попадали в салон, потому что существовало такое понятие, как давка. То есть люди в салоне были до такой степени утрамбованы, что не могло залезть даже полчеловека.
Сейчас надобности бежать за автобусом нет, ведь существует частота и регулярность рейсов. Но генетическая привычка гонит нас за транспортом, чтобы сесть именно в увиденный нами маршрут, а не подождать три минуты следующий.
Отдавать по весне маме банки
Наши предки запасались консервацией на всю зиму, потому что купить соления было невозможно. На полках советских гастрономов стоял только березовый сок. А вот его нам сейчас как раз и не хватает: нежного на вкус и натурального. Стоил он совсем недорого, при этом трехлитровые банки для консервации достать было трудно. Поэтому совмещали полезное с приятным. Покупали березовый или томатный сок (он стоил дороже) и таким образом приобретали еще одну баночку для зимних заготовок. Наши мамы привыкли передавать нам огурчики и помидорчики, замаринованные своими руками. Нам остается только одно — вернуть назад банки. Пожалуй, ни в одной зарубежной стране такого не существует.
Есть все с хлебом
Наши бабушки говорили, что все нужно есть с хлебом, будь это пельмени или блюдо с макаронами. Считалось, что без хлеба человек не наестся. Старшее поколение помнит послевоенный голод и дефицит продуктов. Привычка доедать хлеб передавалась из поколения в поколение, его никогда не выбрасывали и делали из него сухарики.
Время меняется, и сейчас очень много говорится о том, что хлеб обладает низкой пищевой ценностью. Хлеб не рекомендуют употреблять больше трех тонких кусочков в день. Наши предки называли булочные изделия «силой», а мы — калориями. Поэтому родителям они приносили пользу, а нам теперь портят фигуру. Но пока будет живо старшее поколение, слово «хлеб» сохранит свои самые теплые качества.
Собирать газеты
Типографской бумаги в наших домах становится все меньше и меньше, а оттого она все ценнее и ценнее. Достав из почтового ящика рекламные многотиражки политиков, многие оставляют газеты впрок. Старшее поколение передало нам свои лайфхаки. Газетой можно протирать помытые окна. Газетой можно переложить баночки, которые мы отдадим весной маме. Газету можно засунуть в обувь, чтобы она не потеряла форму при сезонном хранении. Короче, копим дальше.
Запасаться продуктами впрок
Кто помнит бесконечные очереди в магазинах? Понятия «час пик» практически не существовало, очереди были везде и всегда. Время на простой не считалось потерянным, потому что оно было заложено в распорядок дня. Почему были очереди, непонятно, все равно магазины были практически пустыми. Но повторяемся — так было положено. За хлебом — очередь; за колбасой, которую «выкинули» (наконец-то привезли) — очередь. Макароны, сахар, соль, вафли, синие дохлые куры… Что там еще? За всем нужно было постоять. Но раз уж выстоял час, то и купить нужно было побольше, а то завтра этого продукта может и не быть. Вы замечали, что у ваших бабушек сахар, рис и мука хранятся в больших мешках на «всякий случай»? Может быть, и вы покупаете продукты впрок?
Пить чай со сладостями
Все видели старые фильмы, где русский мужик пьет чай из блюдечка и со смаком прикусывает кусочком сахара. Или художественные картины с пышнотелыми дамами, которые наслаждаются напитком, а перед ними самовар и всякие плюшки и булочки. Так было сытнее.
В китайской культуре, например, мы не увидим во время чайной церемонии излишеств, кроме украшения икебаной. А в Англии около чайных кружек будет только небольшая десертная тарелочка. Но все это не для нас. Нам нужны торт, печенье, шоколадные конфеты и куча других сладостей. Эстеты пытаются внушить, что чаем можно наслаждаться без этого вот всего. Ведь настоящий чай, утверждают они, обладает сам по себе насыщенным вкусом, который не надо перебивать. Но нет, барышня с самоваром и пирожным нам ближе.
Оставлять майки на тряпки
Что делает современная девушка, которую мама не научила собирать изношенное белье на тряпки? Правильно, она идет в магазин и, как порядочная, покупает салфетки для уборки пыли, прихватки для кухни, насадки для мытья пола. Сейчас для хозяйственных нужд есть все и даже больше. И все же у многих осталась привычка складывать старые майки, наволочки и простыни для использования их при уборке.
Хранить квитанции
В советские времена была чудодейственна поговорка: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек». Это понятно: компьютеров тогда не было, все хранилось на бумажных носителях. Но в наш век, когда все оплачивается с помощью одного удара по кнопке, когда через QR-код можно получить всю информацию о счетах, зачем хранить квитанции за коммуналку годами? А вы собираете чеки и квитанции? Ждем ответа в комментариях к статье.
Разуваться у входа
Знаете, какой нюанс часто обсуждала молодежь 90-х, когда разрушился Союз и в Россию попал весь «тлетворный» западный кинематограф? То, что американские девушки и парни не разуваясь проходят в дом и кидаются в кроссовках на кровать. Для нас это никогда не было возможным. Помните, как сказано у Гоголя: «В России две беды: дураки и дороги». В отличие от Запада, в городах СССР дороги были очень плохими и грязными, не говоря уже о деревне. Советский человек не мог себе представить, что за порог можно войти в обуви. Это сохранилось до сих пор: зашел в дом — разуйся, пишет wday.ru.
Пусть наши привычки кого-то шокируют, но русский человек не сдается. Скорее всего, еще несколько поколений оставят за собой право вести себя так, как вели их бабушки. Вот только целлофановых пакетов к тому времени уже не будет.