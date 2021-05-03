«Шульгин – дьявол!»: вскрылась жуткая правда о бывшем муже Валерии

Настя Крайнова поделилась с корреспондентом sobesednik.ru воспоминаниями о «Фабрике звезд», рассказала о «дружбе» в женском коллективе и о своей любовной истории с актером театра и кино Александром Носиком.

– На сегодня какой ваш основной вид заработка?

– В период пандемии пришлось приостановить работу, я понимала, что выпуск песен мне обойдется в большую сумму, а из-за всего этого мирового сумбура выхлопа от всего этого я не получу, на концерты поехать даже не было возможности. А сейчас я готовлю к выпуску три песни. Также занялась производством штор. Недавно купила квартиру, мне нужно было заказать тюль и шторы. Когда мне посчитали примерную стоимость, я была в шоке – для одной комнаты нужно было около ста тысяч рублей (1000 евро). Моя бабушка швея, поэтому я умела шить с ранних лет. Я закупила необходимое и сама сшила прекрасные шторы, которые обошлись мне в восемь тысяч рублей (88 евро). И мне так понравилось этим заниматься, что в итоге я решила продолжить эту историю.

– Многие «фабриканты» рассказывали об ужасных условиях проекта, помню фразу «кровать разваливалась» и так далее. У вас какие воспоминания остались?

– На «Фабрике» я впервые столкнулась с предательством. Ребята, которые мне улыбались, на концерте голосовали против меня, и таких ситуаций было много. А в остальном это было идеальное место, где мы записывали песни с потрясающими педагогами, музыкантами, с известными артистами.

– Кто был вашим продюсером?

– Шульгин. Но он адовый человек. Я была первая девочка, которую он довел до истерики, вышла из студии, захлебываясь слезами, – он не мог объяснить мне, какую строчку из песни петь громче. Повторюсь, этот человек – дьявол. После проекта он нас бросил, у нас не было гастролей. Спустя пару месяцев нас подобрал Иосиф Пригожин. До этого я сама пыталась сделать гастроли «фабрикантам», ведь мы все просиживали без денег, лишь некоторые сами выступали в клубах. На встрече с Пригожиным был и Виктор Дробыш, он-то и предложил создать группу «Тутси». Когда я уже ушла из группы, во мне было много обид, ведь отношения между нами в группе были не очень, каждый тянул одеяло на себя. Сейчас я понимаю, что у нас были классные песни. Мы сами все развалили, а Виктор Дробыш сделал для нас все, что было в его силах.

– А казалось, что такие коллективы своего рода семья...

– Кто вам такое сказал? Какая семья? У нас была бешеная конкуренция. Каждая запись песен заканчивалась скандалами: а вот у тебя больше строчек, а я хочу эту часть петь и так далее.

– Слышала истории, что состоятельные мужчины любили вызывать к себе девушек на частные вечеринки, кому-то даже предлагали эскорт. Вы с таким сталкивались?

– У меня была ситуация, когда я пела в группе «Тутси». После одного из наших выступлений со мной захотел познакомиться один состоятельный мужчина. Мы прекрасно общались, и тут он мне говорит: «Давай я тебе дам 300 тысяч евро, и ты будешь моей девушкой». Я сразу его отправила подальше.

– А что была за история – якобы вы увели Александра Носика из семьи?