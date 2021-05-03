Актер Сергей Бурунов тратит целое состояние на врачей

44-летний актер Сергей Бурунов пожаловался, что он разоряется на врачах. По его словам, медицинские специалисты постоянно находят у него все новые и новые болячки. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» тщательно следит за своим здоровьем — даже с журналистами он согласился встретиться только в медицинской маске. Сергей Александрович признается, что он регулярно проходит обследования организма, считая их абсолютной необходимостью.

«Вы же делаете техосмотр своей машины?! Вот и я делаю техосмотр себе. Мне кажется, это в первую очередь уважение к себе. Организм – это скафандр нашей души, - откровенничает артист, признавая, что результаты далеко не всегда его радуют, - Ходишь, деньги им относишь, а они какие-то новые болячки находят!»

Сергей Бурунов не скрывает, что он никогда не отличался богатырским здоровьем. В прошлом году стало известно, что кумир многих россиян страдает от проблем с кишечником. На одном из мероприятий поклонники заметили странные высыпания на висках актера, которые могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. Впрочем, сам Сергей Александрович старается не унывать. По его словам, происходящие вокруг нас негативные события не должны нас расстраивать, иначе мы проведем всю жизнь в глубокой депрессии.