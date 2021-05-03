Две недели до «Евровидения» в Роттердаме: какое важное решение приняли власти Нидерландов?

Максимально 3500 зрителей будут пропущены внутрь концертного зала, это 20 процентов от общей вместимости Ahoy арены, где в этом году пройдет конкурс. Билеты будут доступны лишь для тех, кто успешно приобрел их на шоу в 2020 году. В этом году отдельной массовой продажи билетов не будет, передает Eurovision.tv.

Журналисты также будут допущены до конкурса, в этом году количество сотрудников СМИ со всего мира будет сокращено до 500 человек.

Все участники конкурса будут придерживаться строгих правил по охране здоровья и безопасности, установленных правительством Нидерландов в рамках программы мероприятий Fieldlab.

Новый глава «Евровидения» Мартин Эстердал обратился с приветственным напутствием:

«Мы счастливы, что власти страны разрешили принять зрителей на всех трех шоу и шести генеральных репетициях в Роттердаме и сделать это самым безопасным способом с учетом текущих обстоятельств.

Мир будет с изумлением наблюдать за конкурсом, который возвращается в этом году, миллионы зрителей по всему миру увидят конкурс по ТВ и в интернете, но мы счастливы, что труд артистов, их делегаций и нашей команды смогут оценить также зрители непосредственно в Ahoy арене.

Безопасная встреча публики в рамках программы мероприятий Fieldlab также поможет создать отличную атмосферу для тех, кто принимает участие и смотрит дома. Трудно брать на себя ответственность за проведение конкурса песни «Евровидение» в это непростое время, и обеспечение здоровья и безопасности всех, кто в нем участвует остается нашим главным приоритетом».

К зрителям, посещающим шоу в этом году, применяются строгие правила:

Все посетители должны иметь возможность предъявить действующий сертификат отрицательного теста, не старше 24 часов;

Кроме того, их просят пройти повторный тест через пять дней после мероприятия. Тестирование осуществляется бесплатно через Testing For Access;

Перед тем, как покинуть дом, посетители получают специальный опросник через приложение. Тех, у кого есть симптомы, связанные с COVID-19, просят оставаться дома;

Есть только сидячие места. В этом году в зале не будет зрителей, которые следят за конкурсом стоя где-то у сцены;

Публику просят приходить и уходить согласно временным интервалам;

Посетители должны носить маску для лица;

Есть также ряд условий, связанных с покупкой билетов, которые необходимо соблюдать.