Несмотря на скандал с интимным видео: Артем Дзюба подтвердил третью беременность жены

Слухи о неверности Дзюбы (спортсмен якобы изменял жене с телеведущей Марией Орзул, затем в Сеть попали интимные видео Артема, где он занимается самоудовлетворением, — прим. «СтарХита») остались в прошлом — футболисту удалось сохранить брак, несмотря ни на что. И вот совсем скоро пара, воспитывающая двоих сыновей, станет родителями в третий раз.

Об этом Артем сообщил в личном блоге вчера, после триумфальной победы своей команды «Зенит» надо московским «Локомотивом» с разгромным счетом 6:1, опубликовав видео, на котором нельзя не заметить прилично округлившихся форм Кристины. Таким образом, питерский клуб, чьим капитаном и является спортсмен, в третий раз подряд признан лучшим футбольным сообществом страны.

Мы — чемпионы! — поделился радостью 32-летний игрок, вышедший на долгожданное награждение в костюме... Дэдпула. — Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал!

(Смотри второе видео в карусели.)