Пн, 3.05.2021
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Несмотря на скандал с интимным видео: Артем Дзюба подтвердил третью беременность жены

Артем Дзюба ФОТО: PETTER ARVIDSON/imago/Bildbyran

Недавно в Сети появились слухи о том, что футболист и его супруга Кристина ждут третьего ребенка. Артем Дзюба до последнего не комментировал эту информацию и вот вчера решил подтвердить радостную новость, пишет Стархит. Судя по размеру живота избранницы спортсмена, роды не за горами!

Слухи о неверности Дзюбы (спортсмен якобы изменял жене с телеведущей Марией Орзул, затем в Сеть попали интимные видео Артема, где он занимается самоудовлетворением, — прим. «СтарХита») остались в прошлом — футболисту удалось сохранить брак, несмотря ни на что. И вот совсем скоро пара, воспитывающая двоих сыновей, станет родителями в третий раз.

Об этом Артем сообщил в личном блоге вчера, после триумфальной победы своей команды «Зенит» надо московским «Локомотивом» с разгромным счетом 6:1, опубликовав видео, на котором нельзя не заметить прилично округлившихся форм Кристины. Таким образом, питерский клуб, чьим капитаном и является спортсмен, в третий раз подряд признан лучшим футбольным сообществом страны.

Мы — чемпионы! — поделился радостью 32-летний игрок, вышедший на долгожданное награждение в костюме... Дэдпула. — Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал!

(Смотри второе видео в карусели.)

Теперь Дзюбу поздравляют не только с отличной игрой на поле, но и скорым появлением статуса многодетного папы. «Зенит», вы лучшие!» А Артема поздравляю со скорым появлением малыша! Какое счастье!»; «Ура! Скоро наш супергерой снова станет папой! Рожать-то, наверно, на днях! А кого ждете?» — интересуются пользователи Сети.

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