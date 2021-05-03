Какими продуктами можно отравиться на пикнике?

Главное правило пикника

При выезде за город еду нужно обязательно поместить в термосумку — вне зависимости от погоды на улице.

На природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать,

— заявил Давыдов в интервью РИА Новости.

Шашлык и мясо для него нужно приобретать только в «проверенных» сертифицированных местах. В противном случае существует серьезный риск заражения сальмонеллезом. Не стоит брать с собой и кисломолочные продукты — их и в городе нельзя употреблять после нарушения условий хранения.

Испей из копытца…

На природе нельзя расслабляться у водоемов, а особенно — соблазняться желанием выпить сырой воды.

Воду из открытых источников пить нельзя, какой бы она чистой ни казалась, это всегда определенная угроза для получения очень тяжелого отравления, — предупредил медик. — Вода должна быть либо бутилированная, либо фильтрованная, но на крайний случай кипяченая.

Даже кипячение не спасает от отравления органической химией или тяжелыми металлами в воде. Если возможности взять с собой бутилированную воду или прокипятить ее нет, нужно прихватить хотя бы фильтр.

Наиболее распространенные инфекции

На природе есть риск заразить кишечными инфекциями — или инфекционным гастроэнтероколитом. Но наиболее распространены пищевые токсикоинфекции, например, ботулизм.

Ботулотоксин накапливается в основном в домашних консервах, которые не прошли соответствующей тепловой обработки, — уточнил Петр Давыдов. — Но надо понимать, что тепловая обработка должна быть очень тщательной и длительной, потому что ботулотоксин является следствием размножения бактерий, которые появляются из спор возбудителя.

А безобидный с виду кондитерский крем в пирожных и тортах может быть местом обитания кокковой флоры. Размножение болезнетворных микроорганизмов идет постепенно, так что симптомы отравления могут проявиться не сразу.

Как быть при отравлении?

Любое отравление нужно лечить.

При токсикоинфекции рвота, тошнота являются нормальной реакцией, и промывание желудка — это один из хороших способов устранения проявления токсикоинфекции, чтобы эвакуировать из желудка остатки токсина, который воздействует быстро на организм, — пояснил он. — А при кишечной инфекции надо бороться с проявлением инфекции, которая может привести к обезвоживанию.

В обоих случаях нужно принимать энтерсорбенты — активированный уголь, белую глину. И много пить. При отравлении — солевые растворы, чтобы восстановить нехватку хлора и остановить тошноту, рвоту; при кишечных инфекциях — готовые препараты для пероральной регидратации.

А главное — не стоит недооценивать возможный риск для здоровья.

При любом виде отравления, особенно если оно протекает в тяжелой форме, не стоит заниматься самолечением. Только врач может назначить необходимое лечение, поэтому обращение к нему необходимо,