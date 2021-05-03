Пн, 3.05.2021
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63-летняя Шэрон Стоун в купальнике сверкнула фигурой, которой позавидуют молодые актрисы

Шэрон Стоун. ФОТО: Anita Bugge/ZUMAPRESS.com

Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в Instagram снимок у бассейна, продемонстрировав свою потрясающую фигуру для 63 лет, пишет Лайф.

На фотографии звезда лежит на матрасе рядом с французским бульдогом Джо.

Джо вернулся домой от ветеринара,

— подписала фото артистка, не уточнив, по какой причине обращалась с собакой к врачу.

Сама же Стоун одета в красивый чёрный купальник. Она лежит на боку и гладит питомца, без стеснения демонстрируя публике длинные точёные ноги.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

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