63-летняя Шэрон Стоун в купальнике сверкнула фигурой, которой позавидуют молодые актрисы
Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в Instagram снимок у бассейна, продемонстрировав свою потрясающую фигуру для 63 лет, пишет Лайф.
Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в Instagram снимок у бассейна, продемонстрировав свою потрясающую фигуру для 63 лет, пишет Лайф.
На фотографии звезда лежит на матрасе рядом с французским бульдогом Джо.
— подписала фото артистка, не уточнив, по какой причине обращалась с собакой к врачу.
Сама же Стоун одета в красивый чёрный купальник. Она лежит на боку и гладит питомца, без стеснения демонстрируя публике длинные точёные ноги.
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