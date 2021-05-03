63-летняя Шэрон Стоун в купальнике сверкнула фигурой, которой позавидуют молодые актрисы

На фотографии звезда лежит на матрасе рядом с французским бульдогом Джо.

Джо вернулся домой от ветеринара,

— подписала фото артистка, не уточнив, по какой причине обращалась с собакой к врачу.

Сама же Стоун одета в красивый чёрный купальник. Она лежит на боку и гладит питомца, без стеснения демонстрируя публике длинные точёные ноги.