Шашлыки, шоколад и еще пять продуктов, которые нельзя смешивать с алкоголем

Редкий праздник обходится без алкоголя: брызги шампанского прочно ассоциируются с радостными событиями. Мы не будем демонизировать спиртное, но несколько вещей о нем надо знать: беременным и детям его нельзя ни капли вообще, как и тем, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья. И всем нам важно уметь вовремя остановиться и не смешивать алкоголь с продуктами, которые с ним категорически несовместимы, пишет wday.ru.

Шоколад

Неожиданно? Но факт — алкоголь и шоколад сочетать нельзя. Такое соседство чревато острым приступом панкреатита. Дело в том, что под действием шоколада начинается отток желчи, которая проходит через поджелудочную железу и должна попасть в двенадцатиперстную кишку. А алкоголь перекрывает выход желчи, что и становится причиной приступа.

Шашлыки

Мясо на углях — пища и без того тяжелая. Ведь для шашлыка выбирают обычно мясо пожирнее, да еще и маринуют в специях или даже в уксусе. Такая еда очень долго переваривается, заодно блокируя расщепление алкоголя, выпитого вместе с ней. А это значит, что очень велик риск перебрать, а наутро проснуться с адским похмельем.

Острая пища

Острая капуста кимчи, морковка по-корейски, острый соус — непременные спутники шашлыка, да и в принципе закуски популярные. Но острые продукты опасны тем, что замедляют процесс распада алкоголя в организме. В результате ядовитые спирты дольше воздействуют на нас, отравляя печень, сосуды, мозг. К тому же острая пища обезвоживает, а это тот фактор, который в разы утяжеляет похмелье.

Грибы

И еще один шок — ну как так! А вот так. Врачи говорят, что даже безобидные грибы в сочетании с алкоголем могут привести вас на больничную койку. Под воздействием спирта грибы начинают усиленно выделять яды, которые очень легко попадают в кровь. Особенно опасны в этом отношении волнушки и сморчки. Последние к тому же легко перепутать с их ядовитыми близнецами.

Помидоры

«Яблоки любви», как их называли в старину, вообще коварный овощ: во-первых, есть их можно далеко не всем, во-вторых, нельзя смешивать в одном салате с огурцами — из-за этого образуются соли, оседающие в почках и провоцирующие развитие мочекаменной болезни. А в сочетании с алкоголем помидоры вызывают, простите, метеоризм и расстройства пищеварения.

Сок и сладости

Любые напитки, содержащие сахар, любые сладкие вкусняшки — пирожные, мороженое. Из-за сладкого алкоголь усваивается медленнее, а это чревато «отложенным опьянением» — вы поймете, что уже хватит, когда будет слишком поздно. Кроме того, спиртное из-за сахара дольше задерживается в организме. А значит, его токсическое влияние в разы усугубится, а похмелье будет чудовищным.

Газировка