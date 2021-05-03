В Сети появились редкие кадры дочери Юлии Началовой с сестрой

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера провела Пасху в компании своего отца — футболиста Евгения Алдонина — и мачехи Ольги. В сторис на своей странице в Instagram супруга спортсмена показала, как девочка нянчится со сводной сестрой.

На кадрах запечатлены милые моменты. Годовалая Анжелика наблюдает за тем, как читает старшая сестра, а затем Вера целует малышку.

Instagram @ole_ole4ka

Известно, что 14-летнюю дочь Алдонина сейчас воспитывают бабушка и дедушка — родители Юлии Началовой. С отцом она видится реже. После смерти жены, футболист женился во второй раз — кроме Анжелики он с супругой воспитывает четырехлетнего сына.