В Сети появились редкие кадры дочери Юлии Началовой с сестрой
Подросшая Вера старается не забывать про близких родственников и регулярно навещает их, пишет Пятый канал.
Подросшая Вера старается не забывать про близких родственников и регулярно навещает их, пишет Пятый канал.
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера провела Пасху в компании своего отца — футболиста Евгения Алдонина — и мачехи Ольги. В сторис на своей странице в Instagram супруга спортсмена показала, как девочка нянчится со сводной сестрой.
На кадрах запечатлены милые моменты. Годовалая Анжелика наблюдает за тем, как читает старшая сестра, а затем Вера целует малышку.
Известно, что 14-летнюю дочь Алдонина сейчас воспитывают бабушка и дедушка — родители Юлии Началовой. С отцом она видится реже. После смерти жены, футболист женился во второй раз — кроме Анжелики он с супругой воспитывает четырехлетнего сына.
Юлия Началова умерла в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности на фоне запущенного диабета, подагры, волчанки и гангрены ноги. Ей было всего 38 лет.