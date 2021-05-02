Пн, 3.05.2021
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Новый эликсир красоты - жидкий хлорофилл - набирает популярность в TikTok. Что говорят врачи?

Доказано, что хлорофилл – это мощный антиоксидант и детоксикатор, который помогает печени справляться со своими функциями. Кроме того, исследования показали, что регулярное потребление хлорофилла положительно влияет на запас энергии, гормональный баланс, облегчение артрита и снижении веса. ФОТО: Shutterstock/kuvatõmmised TikToki videotest.

Чудодейственная «зеленка» очищает организм, уменьшает потливость и помогает избавиться от прыщей.

В TikTok популярность набирает новый велнес-тренд: блогеры пьют темно-зеленую жидкость в надежде очистить кожу. Поиск по хештегу «хлорофилл» показывает более 200 миллионов просмотров: например, @ellietaylor929 набрала больше трех миллионов лайков, продемонстрировав, как одна ложка чудо-порошка за неделю спасла ее от покраснений и серьезных воспалений на лице. 

Этот эффект обоснован научно — дело в том, что хлорофилл богат витаминами C, A, E и K и обладает антиоксидантными свойствами, за счет этого он помогает бороться со свободными радикалами. Благодаря вирусным роликам новый зеленый герой разлетается с полок аптек все быстрее, пишет vogue.ru.

Хлорофилл – это пигмент, который окрашивает растения в зеленый цвет. С помощью него происходит процесс фотосинтеза. В фармакологии официально зарегистрирован как пищевая добавка Е140.

В TikTok приготовление и применение жидкого хлорофилла держится в трендах уже несколько недель. Блогеры разбавляют его с водой, пьют и демонстрируют чудеса после потребления напитка. Так одна из пользователей опубликовала 18-секундное видео, на котором показала, как хлорофилл благоприятно влияет на состояние ее кожи. Сама девушка страдает многочисленными высыпаниями и покраснениями, но после недельного челенджа они начали сокращаться, рассказывает Elu24.

@marycjskinner

week 1 update!! honestly shocked, more in comments 🌿 #chlorophyll #chlorophyllwater#chlorophylldrops #rosacea#rosaceacheck#inflammation

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Благодаря таким вирусным видео продажи у американских фармацевтических компаний резко подскочили вверх. «Жидкий хлорофилл был номером один в поисковом запросе. Тренд из TikTok вызвал мощную волну новых клиентов, и мы за несколько дней распродали этот продукт», – поделился с американским Allure Мюриэль Гонсалес, исполнительный вице-президент, главный специалист по маркетингу в Vitamin Shoppe.

В чем же секрет? «Хлорофилл богат витаминами С, А, Е и K и оказывает антиоксидантное действие, – объясняет Пурвиша Патель, сертифицированный дерматолог из штата Теннесси. Это значит, что он помогает бороться со свободными радикалами, которые возникают в результате повреждений кожи. Жидкий хлорофилл полезен, если у вас есть акне. Но при кистозных воспалениях (красная «шишка», внутри которой образуется гной. Чаще всего сопровождается болевыми ощущениями и зудом) его лучше не применять».

@katsofia777

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Кроме того, «хлорофилл обладает противомикробным свойством и за счет своего зеленого цвета нейтрализует покраснения на коже», – дополняет Джинджер Кинг, химик-косметолог.

Надо отметить, что эксперты сходятся во мнении, что применять хлорофилл лучше внутрь – в виде напитков, смешанных с водой. В форме порошка на воспаленную кожу лучше не наносить – это может вызвать процесс окисления и дополнительное раздражение.

На зеленую жидкость подсели не только тиктокеры, но и многие звезды, которые довольны результатами. Среди них Лили Олдридж, Лара Стоун, Эмилия Кларк и Шарлотта Олимпия. Все они посещают один из самых закрытых фитнес-клубов Лондона — Bodyism. Там эту смесь предлагают пить перед тренировками — с такой «заправкой» токсины выводятся интенсивнее. К тому же это нормализует работу нервной системы, а значит, помогает снять стресс и повысить выносливость во время занятий спортом.

@stephgrassodietitian

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