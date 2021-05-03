Литвинова показала себя в сауне без одежды

Хотя фотографировали Ренату через стекла, да и она немного съежилась от холода, все равно видно, что 54-летняя актриса стройна, как тростинка. И кожа у нее в идеальном состоянии.

«У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать, и еще я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами: раз в неделю (не меньше) — криосауна, 150 по Цельсию на три минуты. Плюсы бесконечны: укрепление иммунитета, а также трата 400 калорий за это время. Вот один из моих секретов», - написала Литвинова в микроблоге.