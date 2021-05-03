Литвинова показала себя в сауне без одежды
Рената Литвинова опубликовала в Instagram свое обнаженное фото из криосауны. На звезде одеты одноразовый бюстгальтер, шапочка и перчатки, сообщает «Рамблер».
Рената Литвинова опубликовала в Instagram свое обнаженное фото из криосауны. На звезде одеты одноразовый бюстгальтер, шапочка и перчатки, сообщает «Рамблер».
Хотя фотографировали Ренату через стекла, да и она немного съежилась от холода, все равно видно, что 54-летняя актриса стройна, как тростинка. И кожа у нее в идеальном состоянии.
«У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать, и еще я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами: раз в неделю (не меньше) — криосауна, 150 по Цельсию на три минуты. Плюсы бесконечны: укрепление иммунитета, а также трата 400 калорий за это время. Вот один из моих секретов», - написала Литвинова в микроблоге.
Фолловеры отметили прекрасный внешний вид звезды. «Дай бог, чтобы моя жена так выглядела», «3 минуты?!! Вот это выдержка! Это возможно потому, что вы родились зимой!?», «Безупречно прекрасная! Богиня», «Как тростинка, неземная женщина».