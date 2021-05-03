Наталья Фриске показала уникальные домашние фото Жанны до болезни
Публикация была приурочена к 60-летию мамы певицы и Наталии, которая родилась 30 апреля.
Публикация была приурочена к 60-летию мамы певицы и Наталии, которая родилась 30 апреля.
Публикация приурочена к 60-летию мамы певицы и Наталии, которая родилась 30 апреля. Фриске трогательно обратилась к маме, признавшись ей в любви и пожелав долгих лет жизни. Поздравительную публикацию с теплыми словами Наталия сопроводила рядом домашних снимков.
Также есть ряд фото, где Жанна предстает еще совсем юной, а Наталья и вовсе маленькой.
Подписчики присоединились к поздравлениям, а также отметили невероятное сходство между сестрами.