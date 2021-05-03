Наталья Фриске показала уникальные домашние фото Жанны до болезни

35-летняя сестра Жанны Фриске Наталия поделилась с подписчиками в Instagram уникальными снимками покойной артистки, сделанными в домашней обстановке, пишет Topnews.

Публикация приурочена к 60-летию мамы певицы и Наталии, которая родилась 30 апреля. Фриске трогательно обратилась к маме, признавшись ей в любви и пожелав долгих лет жизни. Поздравительную публикацию с теплыми словами Наталия сопроводила рядом домашних снимков.

На фото звездная сестра еще до своей страшной болезни запечатлена на семейной фото с мамой и Наталией на кухне, где они вместе готовят пельмени.

Также есть ряд фото, где Жанна предстает еще совсем юной, а Наталья и вовсе маленькой.