Устроившая поножовщину ведущая «Ревизорро» отстранена от эфиров

Как установлено, Бородина пригласила на девичник в свою квартиру подруг, среди которых были ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксению Милас и некую Марину Ефименко.

На тусовке Милас внезапно набросилась на Ефименко с ножом в руках, нанеся удары в грудь и руки. 26-летнюю девушку госпитализировали, а о причинах конфликта ничего не известно. По некоторым данным, конфликт произошел из-за того, что девушки между собой что-то не поделили. При этом в квартире также находились дети, однако их уложили спать и до утра они не просыпались.