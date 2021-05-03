Пн, 3.05.2021
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Устроившая поножовщину ведущая «Ревизорро» отстранена от эфиров

Ксения Милас ФОТО: Instagram

Девушка была приглашена на девичник, который печально закончился, пишет Topnews.

Накануне в Москве частная вечеринка популярного диджея Яны Бородиной закончилась поножовщиной.

Как установлено, Бородина пригласила на девичник в свою квартиру подруг, среди которых были ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксению Милас и некую Марину Ефименко.

На тусовке Милас внезапно набросилась на Ефименко с ножом в руках, нанеся удары в грудь и руки. 26-летнюю девушку госпитализировали, а о причинах конфликта ничего не известно. По некоторым данным, конфликт произошел из-за того, что девушки между собой что-то не поделили. При этом в квартире также находились дети, однако их уложили спать и до утра они не просыпались.

На фоне произошедшего скандального инцидента гендиректор «Пятницы» Николай Картозия принял решение отстранить Милас от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановить пока не завершится разбирательство.

Он также отметил, что осуждает любое насилие и выразил надежду, что пострадавшей девушке будет оказана вся необходимая помощь.

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