Устроившая поножовщину ведущая «Ревизорро» отстранена от эфиров
Девушка была приглашена на девичник, который печально закончился, пишет Topnews.
Девушка была приглашена на девичник, который печально закончился, пишет Topnews.
Как установлено, Бородина пригласила на девичник в свою квартиру подруг, среди которых были ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксению Милас и некую Марину Ефименко.
На тусовке Милас внезапно набросилась на Ефименко с ножом в руках, нанеся удары в грудь и руки. 26-летнюю девушку госпитализировали, а о причинах конфликта ничего не известно. По некоторым данным, конфликт произошел из-за того, что девушки между собой что-то не поделили. При этом в квартире также находились дети, однако их уложили спать и до утра они не просыпались.
На фоне произошедшего скандального инцидента гендиректор «Пятницы» Николай Картозия принял решение отстранить Милас от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановить пока не завершится разбирательство.
Он также отметил, что осуждает любое насилие и выразил надежду, что пострадавшей девушке будет оказана вся необходимая помощь.