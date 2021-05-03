Россиянин подаст в суд на доктора Мясникова из-за поступка своей бабушки после эфира

Житель города Обнинск намерен подать иск в суд на известного доктора и ведущего «Россия-1» Александра Мясникова за нанесенный моральный вред. Об этом сообщает портал Obninsk.name.
В программе доктор Мскников говорил о негативном влиянии бытовой техники, о том, что ранее от микроволновки исходило негативное излучение, чего не происходит сейчас.
Однако того же нельзя с полной уверенностью сказать о некоторых других бытовых предметах, таких как фен или электрический чайник.
С развитием науки, не исключил медик, может, например, выясниться, что электрочайник оказывает негативное воздействие на воду.
Кроме того, он упомянул и исследования, которые опровергают связь использования фена и рака груди.
Как рассказал житель Обнинска, после выхода этого эфира он обнаружил, что из дома пропала бытовая техника. Бабушка же ему рассказала, что выбросила микроволновку, чайник и фен после просмотра этого выпуска программы на телеканале «Россия-1». Именно поэтому он решил обратиться в суд о возмещении нанесенного вреда.
«Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения», – рассказывал журналистам Станислав.
Инцидент прокомментировал адвокат. Он уверен, что иск такого рода может быть удовлетворен в судебном порядке.