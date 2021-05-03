Россиянин подаст в суд на доктора Мясникова из-за поступка своей бабушки после эфира

В программе доктор Мскников говорил о негативном влиянии бытовой техники, о том, что ранее от микроволновки исходило негативное излучение, чего не происходит сейчас.

Однако того же нельзя с полной уверенностью сказать о некоторых других бытовых предметах, таких как фен или электрический чайник.

С развитием науки, не исключил медик, может, например, выясниться, что электрочайник оказывает негативное воздействие на воду.