Мария Кожевникова рассказала, как ее парализовало

Утром сын актрисы проснулся и сказал, что у него болит живот. Мальчик капризничал и требовал разбудить маму. Когда муж начал будить Кожевникову, то обнаружил, что она не может встать с постели, поскольку оказалась парализована.

«В этот момент я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок. Я была даже не в тумане, а буквально чувствовала, что душа уже улетела», - рассказала артистка, пишет Medikforum.ru.