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Мария Кожевникова рассказала, как ее парализовало

Мария Кожевникова ФОТО: Instagram

Недавно Мария Кожевникова могла умереть, однако актрису смогли спасти медики. Артистка оказалась полностью парализованной. Это произошло когда она отдыхала вместе с семьей на даче. Для этого Кожевникова с родными сняла несколько загородных домов, расположенных рядом.
 

Утром сын актрисы проснулся и сказал, что у него болит живот. Мальчик капризничал и требовал разбудить маму. Когда муж начал будить Кожевникову, то обнаружил, что она не может встать с постели, поскольку оказалась парализована.

«В этот момент я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок. Я была даже не в тумане, а буквально чувствовала, что душа уже улетела», - рассказала артистка, пишет Medikforum.ru.

После этого муж актрисы вызвал медиков, которые и спасли её. Оказалось, что в арендованном доме произошла утечка газа и если бы артистку так и не разбудили, то она бы умерла.

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