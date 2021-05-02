Билборд с Монеточкой появился в центре Нью-Йорка

Монеточка отреагировала на новость словами: «Ваша крошка на Таймс-сквер!» Она подчеркнула, что раньше бы и не осмелилась о таком мечтать.

«Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Будем добрее в комментариях, лояльнее к тому, чего не понимаем, и строже к тому, что мешает стать счастливым», — добавила она, прокомментировав низкое число женщин в музыке.