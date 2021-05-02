«Грэмми» организуют по новым правилам

В частности, «Грэмми» отказалась от «секретных комитетов» — в них входило от 15 до 30 представителей индустрии, которые отбирали номинантов на несколько номинаций. Речь идет о наградах «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист». Теперь выбор номинантов будет основан на голосах членов академии, пишет Lenta.ru.