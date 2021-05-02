Художник Никас Сафронов расписал на Пасху яйца динозавра

Возраст яиц, которые художник оформил в своём авторском стиле, составляет от 70 до 100 миллионов лет. Художник получил их в подарок из частной палеонтологической коллекции.

Принадлежат яйца гадрозавру — утконосому травоядному ящеру, который передвигался на двух задних лапах. Этот монотипический род динозавров-орнитоподов является одним из самых крупных позвоночных Земли — высотой около 12 метров, а весом примерно 3,5 тонны. Обитали такие животные на мелководье, их останки встречаются в меловых отложениях. Передняя часть головы гадрозавров напоминала огромный утиный клюв со сложной зубной системой. В России части гадрозавров находили на территории современных Белгородской и Амурской областей, а также на Сахалине.