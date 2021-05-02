Близняшки отпраздновали 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия, который огорчит многих

Сёстры Конси Маршалл и Лейла Моаг — самые старые однояйцевые близнецы Австралии. Они появились на свет в 1919-м в небольшом городке Берри на южном побережье Нового Южного Уэльса. Спустя ровно 102 года они живут всё там же, только теперь — в местном доме престарелых. Свой очередной день рождения старушки отметили в одинаковых рубашках с цветочным рисунком в окружении семьи и друзей, передает Life.ru.

Несмотря на почтенный возраст, ум женщин остёр как никогда. Во время вечеринки они не упускали возможности пошутить и даже притворились, что не знают, о каком 102-летии идёт речь, ведь им сейчас 82 или ну максимум 84 года. Считается, что на протяжении всей жизни близняшки жили рядом друг с другом и, пережив своих мужей, пару десятилетий назад они снова съехались.

Секрет долголетия у них один: чистая питьевая вода и никакого вина или виски, пишет 7News. А возможно, всё дело в генах. Сообщается, что что папа сестёр прожил до 104 лет.