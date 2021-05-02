Звезда ТНТ Азамат Мусагалиев рассказал о редактуре шуток на КВН

В шоу «Предельник» Андрея Пределина на YouTube он рассказал, что создатель игры и бессменный лидера КВНа Александр Масляков «потеплел» к их команде после того, как однажды отправил в корзину все заготовленные «камызяками» шутки, пишет Topnews.ru.

По словам Масагалиева, буквально на следующий день должен был состоятся финальный прогон шоу, и придумать новый материал они не смогли.

Утром отчаявшийся капитан позвонил Маслякову, рассказав, что к прогону команда не готова, шуток нет. И предложил ведущему шоу такой вариант: он пустит команду в игру, если они успеют написать новые номера на протяжении этого дня.

Масляков не возражал, а «Камызяки» справились с задачей, и выиграли, хотя их новый материал оказался «не тронут никем».

Эта история стала поводом для Маслякова доверять команде. И отныне, даже если редактора заявляли, что Масляков такие шутки в эфир не пустит, игрокам «Камызяк» после личного разговора удавалось добиваться своего.

«Мы вообще потеряли смысл в редактуре без него», — считает Мусагалиев.