Новый клип Билли Айлиш об абьюзе, где в кадре ее душит настоящая змея, набрал свыше 10 млн просмотров за сутки
По мнению поклонников, своей работой Билли Айлишь может намекать на рэпера Брэндона Адамса.
По мнению поклонников, своей работой Билли Айлишь может намекать на рэпера Брэндона Адамса.
Популярная американская певица Билли Айлиш выпустила новый клип на песню Your Power, пишет Topnews.ru.
Сама композиция рассказывает об абьюзивных отношениях, а на видео певицу обвивает, в том числе и за шею, огромная змея.
В кадре звезда сидит на пустынной скале, пока ее душит гигантская рептилия.
Сначала поклонники предположили, что никакой змеи не было, а все эффекты достигаются при помощи компьютерной графики, однако выяснилось, что змея была настоящая.
В соцсетях Билли Айлиш рассказала, что эта песня – одна из ее самых любимых.
«Надеюсь, моя песня вдохновит кого-то на изменения [в своей жизни]. Старайтесь не злоупотреблять своей властью», – написала она.
Некоторые поклонники предположили, что в композиции речь идет о рэпере Брэндоне Адамсе, он же Q.