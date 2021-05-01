Актриса из «Игры престолов» подала в суд на Мэрилина Мэнсона за изнасилование

Британская актриса Эсме Бьянко, получившая широкую известность ролью проститутки Рос в сериале HBO «Игра престолов», подала в суд заявление на певца Мэрилина Мэнсона, обвинив его в изнасиловании и нанесении побоев, пишет Topnews.ru.

Из иска актрисы следует, что в 2011 году Мэнсон пригласил ее в Лос-Анджелес для съемок в новом клипе. По приезде девушку доставили прямо из аэропорта в артиста, где насильно удерживали на протяжении четырех суток.

Пособником в этом деле, как утверждает Бьянко, был менеджер Мэнсона Тони Чиуллой.

В течении этого времени ее постоянно склоняли к употреблению наркотиков и наносили побои, чтобы принуждать к действиям сексуального характера.

Как утверждает актриса, в какой-то момент Мэнсон запер ее в спальне, где привязал к кровати и бил хлыстом, а также применял электрошокер. Иногда насилия проводились, когда она находилась в бессознательном состоянии.

Помимо этого, музыкант заставлял ее делать уборку в доме и готовить еду и другие дела по дому.