Фото: особняк гендиректора PornHub подожгли неизвестные, и от 1,4 млрд не осталось и следа

Пожар произошел в ночь с 25 на 26 апреля. От особняка осталось лишь пепелище внушительных размеров. Основная версия произошедшего — поджог. По данным полиции Монреаля, в 23 часа им позвонили из поместья Антуна и сообщили, что на территорию проникли двое неизвестных. Когда наряд прибыл в престижный пригород Аунсик-Картьевиль, все было в огне, пишет Life.ru.

ФОТО: Ryan Remiorz/ZUMAPRESS.com

Пламя так распространилось, что на борьбу с очагом потребовалось около восьмидесяти пожарных. За три часа огонь потушили. Удалось обойтись без человеческих жертв, однако в поместье теперь можно разве что водить экскурсии как на один из самых дорогих костров за последнее десятилетие — на постройку домов было потрачено более 19 млн долларов (1,4 млрд рублей), но дом не был достроен.

Изучить, как выглядел дом, можно лишь на дизайн-проектах. И посмотреть действительно есть на что, даже не заходя внутрь: большой бассейн, весь ландшафтный дизайн. Сразу ясно: владелец — серьезный человек. Внутри, конечно, все намного интереснее.

ФОТО: Ryan Remiorz/ZUMAPRESS.com

Восемь спален, 12 ванных комнат, еще несколько просторных гостиных со стильным интерьером — в поместье точно бы нашлась пара комнат, в которые бы никто не заходил годами. Не обошлось и без гаража, но он был довольно скромным по меркам миллиардеров — внутрь влезало всего девять машин.

Держать себя в форме тоже можно не выходя из дома — личная тренажерка как никогда полезна в условиях пандемии.

ФОТО: Ryan Remiorz/ZUMAPRESS.com