Фото: особняк гендиректора PornHub подожгли неизвестные, и от 1,4 млрд не осталось и следа

Скандальный «дворец» в очередной раз попал в новости. Пару лет назад, когда CEO Pornhub Ферас Антун выкупил землю под строительство, экоактивисты были готовы убить мужчину за то, что он вырубил 220 деревьев. Сейчас, когда работы уже закончились, произошел очередной скандал. От растений избавлялись зря — пожить в поместье уже не удастся никому.
Пожар произошел в ночь с 25 на 26 апреля. От особняка осталось лишь пепелище внушительных размеров. Основная версия произошедшего — поджог. По данным полиции Монреаля, в 23 часа им позвонили из поместья Антуна и сообщили, что на территорию проникли двое неизвестных. Когда наряд прибыл в престижный пригород Аунсик-Картьевиль, все было в огне, пишет Life.ru.
Пламя так распространилось, что на борьбу с очагом потребовалось около восьмидесяти пожарных. За три часа огонь потушили. Удалось обойтись без человеческих жертв, однако в поместье теперь можно разве что водить экскурсии как на один из самых дорогих костров за последнее десятилетие — на постройку домов было потрачено более 19 млн долларов (1,4 млрд рублей), но дом не был достроен.
Изучить, как выглядел дом, можно лишь на дизайн-проектах. И посмотреть действительно есть на что, даже не заходя внутрь: большой бассейн, весь ландшафтный дизайн. Сразу ясно: владелец — серьезный человек. Внутри, конечно, все намного интереснее.
Восемь спален, 12 ванных комнат, еще несколько просторных гостиных со стильным интерьером — в поместье точно бы нашлась пара комнат, в которые бы никто не заходил годами. Не обошлось и без гаража, но он был довольно скромным по меркам миллиардеров — внутрь влезало всего девять машин.
Держать себя в форме тоже можно не выходя из дома — личная тренажерка как никогда полезна в условиях пандемии.
Кроме этого — огромный спортзал с высокими потолками, камерный кинотеатр, отдельная бильярдная, и это еще далеко не все. Посмотреть весь проект можно в материале New York Post.