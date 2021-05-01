Актер Эллиот Пейдж рассказал о своей операции по удалению груди и расплакался от нахлынувших эмоций

«Эта операция сделала мою жизнь лучше. Теперь я могу выйти из душа в одном полотенце, посмотреть в зеркало и понять — вот оно. И больше на меня не накатывает паника, которая была раньше. Теперь я могу носить футболки и чувствовать кожей их, а не через утяжку», - сказал Эллиот.

Актер также отметил, что быть трансгендером в США очень сложно. Система здравоохранения не понимает, как относиться к людям, сменившим пол, ведь не все делают операции. Закон тоже не на стороне трансгендерных личностей. Во многих штатах сейчас пытаются принять закон, запрещающий гормональную терапию для несовершеннолетних.

«То, что говорят чиновники, чтобы пропихнуть этот закон, — откровенная ложь. Если они продолжат это делать, например запрещать трансгендерам-подросткам заниматься спортом, то это приведет к смертям. Все очень просто», - считает Эллиот.