«Она потрясающая!»: первые откровения Павла Прилучного о Мирославе Карпович

В откровенном интервью Вадиму Вернику он впервые решился рассказать, как живет с новой избранницей. «Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок, так или иначе, все мужчины — дети», — заявил Прилучный, сообщает Starhit.ru.

О подробностях романа с 35-летней актрисой звезда «Мажора» не спешит распространяться. По слухам, Карпович давно положила глаз на красавца, и всячески добивалась его расположения несколько лет. А когда в семье Прилучного начались проблемы, не упустила возможности.

Поклонники Павла недолюбливают Мирославу, откровенно называя ее «разлучницей». Кроме того, многие считают, что она плохо влияет на 33-летнего актера. На недавних кадрах, которые появились в Сети, «мажор» выглядит помятым и опухшим. В таком виде он не постеснялся прийти в студию шоу «Вечерний Ургант» и «Кино в деталях», чтобы рассказать о своем новом проекте.